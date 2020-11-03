Прямой эфир

Младший сын Кристины Орбакайте сделал предложение своей девушке

03 ноября 2020 13:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 22-летний сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров сделал предложение руки и сердца. Об этом на своей странице в Instagram рассказала его девушка Мария.

Младший сын Кристины Орбакайте сделал предложение своей девушке -1

Фото: instagram.com/yourmaria 

По случаю счастливого события она опубликовала две фотографии. На первой девушка показала помолвочное кольцо, а на втором – обнимает своего избранника. Друзья пары порадовались за них и пожелали всего самого лучшего.

Младший сын Кристины Орбакайте сделал предложение своей девушке -4

Фото: instagram.com/yourmaria 

Напомним, Мария и Дени встречаются уже несколько лет, а познакомились они ещё в детстве. Ранее девушка опубликовала на своей странице несколько совместных фотографий, а в 2019 году была приглашена на юбилей Аллы Пугачёвой.

Младший сын Кристины Орбакайте сделал предложение своей девушке -7

Фото: instagram.com/yourmaria 

Кстати, несколькими месяцами ранее предложение своей девушке сделал сын Валерии Арсений Шульгин. И уже скоро у супругов появится первенец – подробнее здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Дени Байсаров # Кристина Орбакайте # Алла Пугачёва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Девушка хотела быть красивой и узнала страшную правду. В этом ей помогло косметическое средство
03 ноября 2020 11:46

Девушка хотела быть красивой и узнала страшную правду. В этом ей помогло косметическое средство

Гороскоп на ноябрь 2020: Раки получат бесценный опыт, а Овны подзаработают
03 ноября 2020 11:09

Гороскоп на ноябрь 2020: Раки получат бесценный опыт, а Овны подзаработают

Киану Ривз занимался покупками со своей девушкой. И в соцсетях снова восхитились актёром
03 ноября 2020 09:45

Киану Ривз занимался покупками со своей девушкой. И в соцсетях снова восхитились актёром