Младший сын Кристины Орбакайте сделал предложение своей девушке

Новости России. 22-летний сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров сделал предложение руки и сердца. Об этом на своей странице в Instagram рассказала его девушка Мария.

Фото: instagram.com/yourmaria

По случаю счастливого события она опубликовала две фотографии. На первой девушка показала помолвочное кольцо, а на втором – обнимает своего избранника. Друзья пары порадовались за них и пожелали всего самого лучшего.

Фото: instagram.com/yourmaria

Напомним, Мария и Дени встречаются уже несколько лет, а познакомились они ещё в детстве. Ранее девушка опубликовала на своей странице несколько совместных фотографий, а в 2019 году была приглашена на юбилей Аллы Пугачёвой.

Фото: instagram.com/yourmaria