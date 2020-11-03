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Девушка хотела быть красивой и узнала страшную правду. В этом ей помогло косметическое средство

03 ноября 2020 11:46
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Накануне своего дня рождения девушка захотела нанести на себя автозагар, чтобы выглядеть безупречно. И это желание спасло имениннице жизнь.

Как сообщает Daily Mail, два года назад Рианна Миллер готовилась к празднику. Чтобы придать коже другой оттенок, девушка воспользовалась средством для загара. На следующий день, изучая себе перед зеркалом, жительница австралийского города Скарборо обнаружила уплотнение на груди. 

Девушка хотела быть красивой и узнала страшную правду. В этом ей помогло косметическое средство -1

Фото: instagram.com/rhirha 

Испугавшись, девушка записалась к врачу. Вердикт был неутешительным: рак. Через месяц Миллер перенесла операцию.

«Когда тебе ставят диагноз, неделя незнания – самая сложная неделя. Затем вы идёте к хирургу, у вас есть план, и вы знаете, что происходит, поэтому дальше вы просто плывёте по течению», – рассказала Рианна.

После операции австралийка прошла через шесть курсов химеотерапии и лучевой терапии. Поскольку болезнь была замечена вовремя, девушка смогла полностью вылечиться, однако она преодолела сложный путь. По её словам, в какой-то момент она настолько устала, что ей даже не хотелось открывать глаза, говорить с людьми и слушать их.

Девушка хотела быть красивой и узнала страшную правду. В этом ей помогло косметическое средство -4

Фото: instagram.com/rhirha 

Сейчас Миллер 34 года. Она грустит, что из-за болезни последние два года у неё не было свиданий. Кроме того, химеотерапия и некоторые препараты сильно уменьшили её шансы однажды стать матерью. Однако австралийка сохраняет оптимизм. Рианна считает, что хоть заболевание и отняло у неё что-то, она смогла сохранить самое важное – свою жизнь.

Девушка хотела быть красивой и узнала страшную правду. В этом ей помогло косметическое средство -7

Фото: instagram.com/rhirha 

Ранее мы рассказывали о девушке, которая увидела кое-что на своих свадебных фотографиях. Эта внимательность спасла ей жизнь – здесь подробности.

# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

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