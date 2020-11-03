Девушка хотела быть красивой и узнала страшную правду. В этом ей помогло косметическое средство

Накануне своего дня рождения девушка захотела нанести на себя автозагар, чтобы выглядеть безупречно. И это желание спасло имениннице жизнь. Как сообщает Daily Mail, два года назад Рианна Миллер готовилась к празднику. Чтобы придать коже другой оттенок, девушка воспользовалась средством для загара. На следующий день, изучая себе перед зеркалом, жительница австралийского города Скарборо обнаружила уплотнение на груди.

Фото: instagram.com/rhirha

Испугавшись, девушка записалась к врачу. Вердикт был неутешительным: рак. Через месяц Миллер перенесла операцию. «Когда тебе ставят диагноз, неделя незнания – самая сложная неделя. Затем вы идёте к хирургу, у вас есть план, и вы знаете, что происходит, поэтому дальше вы просто плывёте по течению», – рассказала Рианна. После операции австралийка прошла через шесть курсов химеотерапии и лучевой терапии. Поскольку болезнь была замечена вовремя, девушка смогла полностью вылечиться, однако она преодолела сложный путь. По её словам, в какой-то момент она настолько устала, что ей даже не хотелось открывать глаза, говорить с людьми и слушать их.

Фото: instagram.com/rhirha

Сейчас Миллер 34 года. Она грустит, что из-за болезни последние два года у неё не было свиданий. Кроме того, химеотерапия и некоторые препараты сильно уменьшили её шансы однажды стать матерью. Однако австралийка сохраняет оптимизм. Рианна считает, что хоть заболевание и отняло у неё что-то, она смогла сохранить самое важное – свою жизнь.

Фото: instagram.com/rhirha