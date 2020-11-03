Гороскоп на ноябрь 2020: Раки получат бесценный опыт, а Овны подзаработают

Астрологи рассказали, что третьего ноября закончится ретроградный Меркурий. А это значит, что многие люди почувствуют прилив сил и будут очень активны. Скорпионов ждет период развития, а одинокие Тельцы встретят свою любовь. Посмотрите, каким будет ноябрь для вашего знака.

Овен

Овны в этом месяце хотят кардинально изменить свою жизнь, но вам нужно быть более терпеливыми, потому что поспешно принятые решения не всегда бывают правильными. По поводу важных дел лучше советоваться с близкими людьми, они готовы помогать вам в ваших начинаниях. Если вы уже выбрали то дело, которым планируете заниматься, то не распыляйтесь, целенаправленно двигайтесь в этом направлении. В ноябре у вас улучшится финансовое положение, но не тратьте необдуманно, иначе в следующем месяце столкнетесь с материальными проблемами.

Телец

Тельцы в ноябре хотят отдохнуть и провести время в кругу семьи. Это хорошая возможность, чтобы разобраться в себе и спланировать будущее. В этом месяце Тельцов ждет улучшение отношений с коллегами и друзьями. Одинокие представители знака смогут встретить вторую половину. Звезды говорят, что совместные дела помогут найти общий язык с партнером. Не бойтесь пробовать что-то новое, интересные занятия принесут много позитива.

Близнецы

Близнецам звезды рекомендуют быть более сдержанными, потому что излишняя вспыльчивость может нарушить баланс в отношениях с окружающими. Старайтесь настроиться на успех, вас ожидает продвижение по карьерной лестнице, поэтому рассчитывайте силы. Они очень понадобятся. Безработные близнецы в этом месяце смогут найти работу. А если вы хотите ее сменить, то сейчас увольняться не стоит, это очень сильно отразится на вашем финансовом положении.

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Рак

В ноябре Ракам стоит задуматься о том, что они действительно любят. Это поможет вам определиться с планами на ближайшее будущее. Не живите по шаблону и не бойтесь эмоций, старайтесь почувствовать себя более свободными. Даже если все идет не по вашему плану, не расстраивайтесь. Чуть позже вы узнаете, что все пережитые трудности сделали вас только сильнее и подарили опыт, который очень пригодится в будущем.

Лев

Львам в ноябре помогут справиться с трудностями близкие. Их забота заставит вас продолжать бороться и достигать поставленных целей. По возможности постарайтесь отложить очень важные дела: чтобы принять правильное решение, нужно все тщательно обдумать. Во второй половине месяца будет наблюдаться спад активности, не заставляйте себя делать то, что не приносит удовольствия. Иначе некачественно сделанную работу придется переделывать дважды.

Дева

Представителям этого знака звезды рекомендуют заняться текущими делами, а масштабные планы отложить. Не вступайте в конфликты и старайтесь не критиковать других, это может сильно отразиться на вашем настроении и трудоспособности. Большая ответственность может быстро вымотать вас, поэтому работайте по плану, отдыхайте вовремя. При правильном распорядке дня вы многое успеете, а главное – сохраните внутреннюю энергию.