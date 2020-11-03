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Киану Ривз занимался покупками со своей девушкой. И в соцсетях снова восхитились актёром

03 ноября 2020 09:45
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Новости США. Знаменитый американский актёр Киану Ривз был замечен вместе со своей девушкой Александрой Грант. Пара шла к машине после совершения покупок.

Как сообщает Daily Mail, 56-летнего актёра и его 47-летнюю избранницу заметили на улицах Берлина 1 ноября. Киану нёс три сумки и с любовью смотрел на Александру, которая шла налегке. После небольшой прогулки они сели в машину и уехали.

Киану Ривз занимался покупками со своей девушкой. И в соцсетях снова восхитились актёром -1

Фото: splashnews.com 

Поклонники Ривза обратили внимание на его джентльменское поведение и порадовались, что он нашёл себе спутницу жизни. Хотя некоторые фанатки признались, что немного завидуют Грант, которая может вот так проводить время с культовым актёром.

Киану Ривз занимался покупками со своей девушкой. И в соцсетях снова восхитились актёром -4

Фото: splashnews.com 

Напомним, об отношениях Киану и Александры стало известно в ноябре 2019 года. Однако вскоре поклонники выяснили, что пара знакома как минимум с 2011 года. Актёр и художница вместе написали книгу. После этого они не раз появлялись вдвоём на разных мероприятиях.

Киану Ривз занимался покупками со своей девушкой. И в соцсетях снова восхитились актёром -7

Фото: splashnews.com 

Кстати, ранее мы рассказывали об Александре Грант. Что известно про избранницу Ривза – читайте здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Александра Грант # Киану Ривз # Фотофакт

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