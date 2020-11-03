Киану Ривз занимался покупками со своей девушкой. И в соцсетях снова восхитились актёром

Новости США. Знаменитый американский актёр Киану Ривз был замечен вместе со своей девушкой Александрой Грант. Пара шла к машине после совершения покупок. Как сообщает Daily Mail, 56-летнего актёра и его 47-летнюю избранницу заметили на улицах Берлина 1 ноября. Киану нёс три сумки и с любовью смотрел на Александру, которая шла налегке. После небольшой прогулки они сели в машину и уехали.

Фото: splashnews.com

Поклонники Ривза обратили внимание на его джентльменское поведение и порадовались, что он нашёл себе спутницу жизни. Хотя некоторые фанатки признались, что немного завидуют Грант, которая может вот так проводить время с культовым актёром.

Фото: splashnews.com

Напомним, об отношениях Киану и Александры стало известно в ноябре 2019 года. Однако вскоре поклонники выяснили, что пара знакома как минимум с 2011 года. Актёр и художница вместе написали книгу. После этого они не раз появлялись вдвоём на разных мероприятиях.

Фото: splashnews.com