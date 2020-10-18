«Плод нашей большууущей любви». Сын Валерии впервые станет отцом

«1+1=3. У нас будет ребёнок. Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большууущей любви. Люблю тебя сильно-сильно, Лиана. Теперь официально принимаем поздравления», – поделился счастливой вестью Шульгин.

Новости России. Арсений Шульгин скоро станет отцом. Об этом сын Валерии рассказал на своей странице в Instagram.

Его супруга тоже прокомментировала свою беременность.

«Растём. Не передать словами, что мы чувствуем сейчас. История нашей любви будет бегать по дому… Я люблю тебя безмерно», – написала девушка на своей странице в Instagram.

Подписчики супругов порадовались за них и сказали, что с нетерпением ожидают пополнения в их семье.