Прямой эфир

«Плод нашей большууущей любви». Сын Валерии впервые станет отцом

18 октября 2020 15:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Арсений Шульгин скоро станет отцом. Об этом сын Валерии рассказал на своей странице в Instagram.

«1+1=3. У нас будет ребёнок. Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большууущей любви. Люблю тебя сильно-сильно, Лиана. Теперь официально принимаем поздравления», – поделился счастливой вестью Шульгин.

«Плод нашей большууущей любви». Сын Валерии впервые станет отцом -1

Фото: instagram.com/arseniy_shulgin 

Его супруга тоже прокомментировала свою беременность.

«Растём. Не передать словами, что мы чувствуем сейчас. История нашей любви будет бегать по дому… Я люблю тебя безмерно», – написала девушка на своей странице в Instagram.

Подписчики супругов порадовались за них и сказали, что с нетерпением ожидают пополнения в их семье.

«Плод нашей большууущей любви». Сын Валерии впервые станет отцом -4

Фото: instagram.com/arseniy_shulgin 

Напомним, Арсений и Лиана начали встречаться в 2019 году. В июле 2020 года сын Валерии сделал девушке предложение и услышал «да» – здесь подробности.

# Звезды # калейдоскоп # Арсений Шульгин # Валерия # Лиана Волкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Женщина показала, как изменилась за 36 часов без сна. И вы вряд ли захотите повторить этот опыт
18 октября 2020 10:30

Женщина показала, как изменилась за 36 часов без сна. И вы вряд ли захотите повторить этот опыт

Маленькая девочка случайно нашла крем для депиляции и использовала его. Теперь она похожа на клоуна из фильма ужасов
18 октября 2020 08:42

Маленькая девочка случайно нашла крем для депиляции и использовала его. Теперь она похожа на клоуна из фильма ужасов

Фотограф из Индонезии запечатлел людей с необычной внешностью: у них пронзительные голубые глаза
17 октября 2020 11:13

Фотограф из Индонезии запечатлел людей с необычной внешностью: у них пронзительные голубые глаза