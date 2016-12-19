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Мисс мира 2016. Имя самой красивой девушки планеты назвали в Вашингтоне

19 декабря 2016 03:19
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Новости США. «Мисс мира-2016» стала представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле. Ей 19 лет. 

Рост красавицы – 178 сантиметров. Девушка в совершенстве владеет тремя языками: испанским, английским и французским.

Отвечая на вопрос о своем девизе по жизни, Стефани процитировала строки из своего любимого автора, Антуана де Сент-Экзюпери. «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь», – так говорил Маленький Принц.

Что известно о новой Мисс Мира-2016 – грандиозный фотофакт здесь.

Мисс мира 2016. Имя самой красивой девушки планеты назвали в Вашингтоне -1



Второе место и титул первой вице-мисс достался представительнице Доминиканской Республики Яритзе Мигелине Рейес Рамирес. Третье место – у красавицы из Индонезии Наташи Маннуэле.

Белоруска Полина Бородачева не смогла пройти в топ-20.

Мисс мира 2016. Имя самой красивой девушки планеты назвали в Вашингтоне -4

Самую красивую девушку планеты выбрали минувшей ночью в Вашингтоне. За титул первой красавицы боролись 117 конкурсанток.

За плечами красавиц – две недели подготовки. Репетиции, занятия фитнесом, примерки, экскурсии и посещение благотворительных мероприятий. 14 дней конкурсантки оттачивали дефиле, раздавали интервью, принимали участие в фотосессиях, посещали туристические объекты Вашингтона.

Мисс мира 2016. Имя самой красивой девушки планеты назвали в Вашингтоне -7

Впервые за 65-летнюю историю на конкурсе «Мисс мира» не было дефиле в бикини.

Организаторы уверяли: это новшество не повлияет на количество зрителей, которые будут смотреть шоу. И не прогадали. По предварительным подсчетам, за трансляцией форума красоты только на официальном сайте конкурса наблюдали миллионы человек. География потрясает. 

С каждым годом девушки на самых престижных конкурсах красоты все выше, стройнее, и, как справедливо отмечают поклонники форумов, почему-то все чаще брюнетки.

Как за шесть десятилетий изменились стандарты красоты? Здесь подробности.

# Фотофакт # Фестивали и карнавалы # калейдоскоп # Мисс мира # Полина Бородачева # Стефани Дель Валле

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