Мисс мира 2016. Имя самой красивой девушки планеты назвали в Вашингтоне

Что известно о новой Мисс Мира-2016 – грандиозный фотофакт здесь .

Отвечая на вопрос о своем девизе по жизни, Стефани процитировала строки из своего любимого автора, Антуана де Сент-Экзюпери. «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь», – так говорил Маленький Принц.

Второе место и титул первой вице-мисс достался представительнице Доминиканской Республики Яритзе Мигелине Рейес Рамирес. Третье место – у красавицы из Индонезии Наташи Маннуэле.

Самую красивую девушку планеты выбрали минувшей ночью в Вашингтоне. За титул первой красавицы боролись 117 конкурсанток. За плечами красавиц – две недели подготовки. Репетиции, занятия фитнесом, примерки, экскурсии и посещение благотворительных мероприятий. 14 дней конкурсантки оттачивали дефиле, раздавали интервью, принимали участие в фотосессиях, посещали туристические объекты Вашингтона.

Впервые за 65-летнюю историю на конкурсе «Мисс мира» не было дефиле в бикини.

Организаторы уверяли: это новшество не повлияет на количество зрителей, которые будут смотреть шоу. И не прогадали. По предварительным подсчетам, за трансляцией форума красоты только на официальном сайте конкурса наблюдали миллионы человек. География потрясает.



С каждым годом девушки на самых престижных конкурсах красоты все выше, стройнее, и, как справедливо отмечают поклонники форумов, почему-то все чаще брюнетки.