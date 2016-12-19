Мисс мира 2016. Имя самой красивой девушки планеты назвали в Вашингтоне
Новости США. «Мисс мира-2016» стала представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле. Ей 19 лет.
Рост красавицы – 178 сантиметров. Девушка в совершенстве владеет тремя языками: испанским, английским и французским.
Отвечая на вопрос о своем девизе по жизни, Стефани процитировала строки из своего любимого автора, Антуана де Сент-Экзюпери. «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь», – так говорил Маленький Принц.
Что известно о новой Мисс Мира-2016 – грандиозный фотофакт здесь.
Второе место и титул первой вице-мисс достался представительнице Доминиканской Республики Яритзе Мигелине Рейес Рамирес. Третье место – у красавицы из Индонезии Наташи Маннуэле.
Белоруска Полина Бородачева не смогла пройти в топ-20.
Самую красивую девушку планеты выбрали минувшей ночью в Вашингтоне. За титул первой красавицы боролись 117 конкурсанток.
За плечами красавиц – две недели подготовки. Репетиции, занятия фитнесом, примерки, экскурсии и посещение благотворительных мероприятий. 14 дней конкурсантки оттачивали дефиле, раздавали интервью, принимали участие в фотосессиях, посещали туристические объекты Вашингтона.
Впервые за 65-летнюю историю на конкурсе «Мисс мира» не было дефиле в бикини.
Организаторы уверяли: это новшество не повлияет на количество зрителей, которые будут смотреть шоу. И не прогадали. По предварительным подсчетам, за трансляцией форума красоты только на официальном сайте конкурса наблюдали миллионы человек. География потрясает.
С каждым годом девушки на самых престижных конкурсах красоты все выше, стройнее, и, как справедливо отмечают поклонники форумов, почему-то все чаще брюнетки.
Как за шесть десятилетий изменились стандарты красоты? Здесь подробности.