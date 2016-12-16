Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»

Новости Беларуси. До финала «Мисс мира» осталось не так уж много времени. От нашей страны в Вашингтон отправилась 23-летняя минчанка Полина Бородачева. Право представлять Беларусь на таком престижном конкурсе девушка получила после того, как 19 июня стала «Мисс Беларусь 2016» (подробнее об этом здесь).

Рост девушки – 176 сантиметров. Остальные заветные сантиметры выглядят вот так: 92 – 66 – 99. Instagram у Полины непривычно скромный: 95 публикаций на момент написания материала (для сравнения, у вице-мистера Mister Supranational 2016 Сергея Биндалова – 172). Итак, что мы знаем о самой красивой девушке Беларуси по версии этого года?

Полина – невеста Евгения Ногачева, хоккеиста минского «Динамо».

Пара вместе очень давно.

В семье даже произошло пополнение: несколько месяцев назад в доме Полины появился «еще один любимый мужчина».

Девушка вообще неравнодушка к котикам. Например, навещает приюты.

Еще Полина увлекается спортом.

И очень даже не зря. :)

Девушка прекрасно выглядит и без косметики.

И с достаточно ярким макияжем.

К тому же ей очень идут этнические костюмы (фотосессия в Мирском замке).

После прибытия в Вашингтон Полина отметила «сумасшедшую концентрацию красок».

Но, к счастью, не перестала делится с поклонниками и друзьями не только своими фотографиями, но и кадрами с другими участницами.

Во время подготовки к конкурсу девушка находит время погулять по городу.

И поболеть за спортивную команду.

Но все-таки признается, что «очень скучает по Беларуси».