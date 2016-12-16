Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»
Новости Беларуси. До финала «Мисс мира» осталось не так уж много времени. От нашей страны в Вашингтон отправилась 23-летняя минчанка Полина Бородачева. Право представлять Беларусь на таком престижном конкурсе девушка получила после того, как 19 июня стала «Мисс Беларусь 2016» (подробнее об этом здесь).
Рост девушки – 176 сантиметров. Остальные заветные сантиметры выглядят вот так: 92 – 66 – 99.
Instagram у Полины непривычно скромный: 95 публикаций на момент написания материала (для сравнения, у вице-мистера Mister Supranational 2016 Сергея Биндалова – 172).
Итак, что мы знаем о самой красивой девушке Беларуси по версии этого года?
Полина – невеста Евгения Ногачева, хоккеиста минского «Динамо».
В семье даже произошло пополнение: несколько месяцев назад в доме Полины появился «еще один любимый мужчина».
Девушка вообще неравнодушка к котикам. Например, навещает приюты.
Еще Полина увлекается спортом.
Девушка прекрасно выглядит и без косметики.
И с достаточно ярким макияжем.
К тому же ей очень идут этнические костюмы (фотосессия в Мирском замке).
После прибытия в Вашингтон Полина отметила «сумасшедшую концентрацию красок».
Но, к счастью, не перестала делится с поклонниками и друзьями не только своими фотографиями, но и кадрами с другими участницами.
Во время подготовки к конкурсу девушка находит время погулять по городу.
И поболеть за спортивную команду.
Но все-таки признается, что «очень скучает по Беларуси».