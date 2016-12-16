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Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»

16 декабря 2016 19:12
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Новости Беларуси. До финала «Мисс мира» осталось не так уж много времени. От нашей страны в Вашингтон отправилась 23-летняя минчанка Полина Бородачева. Право представлять Беларусь на таком престижном конкурсе девушка получила после того, как 19 июня стала «Мисс Беларусь 2016» (подробнее об этом здесь).

Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»-1

Рост девушки – 176 сантиметров. Остальные заветные сантиметры выглядят вот так: 92 – 66 – 99.

Instagram у Полины непривычно скромный: 95 публикаций на момент написания материала (для сравнения, у вице-мистера Mister Supranational 2016 Сергея Биндалова – 172).

Итак, что мы знаем о самой красивой девушке Беларуси по версии этого года?

Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»-4

Полина – невеста Евгения Ногачева, хоккеиста минского «Динамо».

Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»-7

Пара вместе очень давно.

Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»-10

В семье даже произошло пополнение: несколько месяцев назад в доме Полины появился «еще один любимый мужчина».

Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»-13

Девушка вообще неравнодушка к котикам. Например, навещает приюты.

Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»-16

Еще Полина увлекается спортом. 

Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»-19

И очень даже не зря. :)

Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»-22

Девушка прекрасно выглядит и без косметики.

Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»-25

Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»-27

И с достаточно ярким макияжем.

Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»-30

К тому же ей очень идут этнические костюмы (фотосессия в Мирском замке).

Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»-33

После прибытия в Вашингтон Полина отметила «сумасшедшую концентрацию красок».

Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»-36

Но, к счастью, не перестала делится с поклонниками и друзьями не только своими фотографиями, но и кадрами с другими участницами.

Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»-39

Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»-41

Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»-43

Во время подготовки к конкурсу девушка находит время погулять по городу.

Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»-46

Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»-48

И поболеть за спортивную команду.

Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»-51

Но все-таки признается, что «очень скучает по Беларуси».

Что расскажет Instagram представительницы Беларуси на «Мисс мира-2016»-54

Автор: Анна Лисица

# Фотофакт # Фестивали и карнавалы # калейдоскоп # Мисс мира # Полина Бородачева

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