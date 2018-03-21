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Максим Фадеев придумал свой способ похудения и сбросил 42 кг

21 марта 2018 15:15
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Новости России. Российский композитор, музыкальный продюсер Максим Фадеев похудел на 42 кг и планирует сбросить ещё 30 кг.  

Во время онлайн-трансляции в соцсети Фадеев рассказал, что придумал свой способ похудеть. Пока что он испытывает его на себе, но позже пообещал поделиться секретом.  

По словам музыкального продюсера, дальше жить с лишним весом было просто невозможно.  

Весной 2015 года Фадеев говорил о намерении похудеть на 60 кг за год. К февралю 2017 года продюсер сумел сбросить 23 кг. Также он рассказал, что обещал не брить бороду, пока не похудеет.  

В новом исследовании учёные выяснили, что борщ помогает похудеть

# Звезды # калейдоскоп # Максим Фадеев

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