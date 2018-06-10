Национальное достояние, туристический бренд и средство борьбы с лишним весом: почему белорусы с гордостью называют себя бульбашами?

Новости Беларуси. Италия – пицца, США – хот-дог, Япония – суши, Грузия – хинкали, Германия – колбаски, Украина – борщ. Беларусь – драники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Италия – пицца, США – хот-дог, Япония – суши, Грузия – хинкали, Германия – колбаски, Украина – борщ. Беларусь – драники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Драники – картофель. Но картофель, конечно, не только драники. Для Беларуси картофель – не только и не столько продукт, сколько национальное достояние, туристический бренд и почти самоназвание. Анастасия Дехтяр разбиралась, почему бульбаш – звучит гордо.
Утро Ольги начинается с картошки. Без чуждых ей размышлений о том, что история клубня в наших краях еще в XVII веке начиналась как изысканного овоща для трапез богатых гурманов, она парит царицу белорусских полей для свиней и чистит для семейных блюд.
А тем временем король белорусского шоубиза заводит толпу на агровыставке вечнозеленым виноградным шлягером. Причем Александр Солодуха не скрывает: готов сменить пластинку, написал бы кто песню про бульбу.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
Может, скоро будет песня про картошку? Мы ведь бульбаши.
Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Если авторы напишут, я с удовольствием спою, если она мне понравится.
Для 88-летней бабы Жени тарелка свежего «камяка» (так в деревне называют картофельную кашу) навсегда осталась самым вкусным угощением. Изыски современные все-таки не то.
Евгения Кишеня, житель деревни Ветера:
Это же вкусно, детка. И сама картошка, и блины с картошки. Все.
В Великую Отечественную белорусские селекционеры сохранили опытные образцы благодаря партизанам. В отряды в лихолетье отдали сортовые клубни на возделывание. И это тоже своеобразный этап в истории белорусской картофельной селекции.
Рабочая «Нива» бодро пылит по картофельным нивам. Целый день в разъездах между полями и лабораториями. На счету Вадима Маханько больше десятка выведенных собственноручно сортов второго хлеба. Из последних и, пожалуй, самых знаменитых – «Манифест» и «Палац». Последний, кстати, назван в честь Дворца Республики. Главный картофелевед страны 4-й в династии аграриев. Сейчас он снова примчался на экспериментальное поле.
Вадим Маханько, заместитель генерального директора НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:
Картофель – сложный объект с точки зрения генетики, гораздо сложнее, чем человек.
А тем временем Ольга уже растопила печь. Сегодня вечером баня, а значит, многолетнюю традицию нарушать нельзя: после, как тут говорят, добрага пару трэба падсілкавацца. В меню как всегда – клецки с душами. Кстати, это блюдо признано историко-культурным наследием Беларуси.
Лепшая тая бульба, дзе больш крухмалу: как в Лепельском районе готовят по старинному рецепту клецки «с душами»
В государственном реестре сегодня 150 сортов картофеля. Из них почти треть, то есть 48, белорусской селекции. Поэтичные «Бриз», «Янка», «Лилея» и амбициозные «Скарб» и «Уладар» – самые популярные. Наши ученые в постоянном экспериментальном поиске, ведь картофельный имидж Беларуси нужно поддерживать.
Вадим Маханько:
Самые успешные сорта – это не рекордсмены по устойчивости и урожайности. Это сорта-середнячки, у которых все признаки находятся в балансе на среднем уровне.
Белорусские сорта пришлись по вкусу во многих странах СНГ. Небывалый урожай из нашей семянки собрали даже на Сахалине. Ученые признались и в том, что есть у них образцы, которые смогут расти даже на Марсе.
От теории к практике. Здесь под Логойском настоящий бульбаленд. 700 гектаров. Это одно из крупнейших хозяйств в стране, где выращивают картофель. Правда, как бы тут ни хотели поддержать отечественные овощные бренды и высаживать родные сорта, но пока приходится работать с немецкими. Белорусский посадочный материал качества суперэлита и элита в нужных объемах, признаются частники, просто негде закупить.
Иван Магир, заместитель директора крестьянско-фермерского хозяйства:
Сегодня, допустим, нас интересовал сорт «Маифест», но его сложно получить. Если зарубежная, не значит, что самая вкусная. Но она уражайная, поддается переработке.
Посему на здешних полях растет «Гала», «Рэд Скартлетт», «Ла Перла» и царствует «Королева Анна».
Анастасия Дехтяр, СТВ:
Бриз для «Королевы Анны». В засушливое время эти установки – просто спасение. Жаждоутоляющий режим на этих полях работает круглосуточно, за один день выдавая суточную норму осадков.
В 2017 году в Беларуси вырастили 1 миллион 158 тысяч тонн картофеля. 80 % полей было засажено белорусскими сортами. Треть урожая ушла на экспорт в Россию, Украину, Сербию, Грузию, Азербайджан, Армению, Узбекистан и Казахстан. Недавно вся страна захрустела по-белорусски: на полях созрел отечественный чипсовый картофель.
На званый ужин после баньки у Ольги уходит каждый раз ведро картошки. Теперь статистические данные о том, что в среднем один белорус съедает в год 183 килограмма корнеплода, выглядят как-то приземленно. Ингредиенты готовы, преступаем к формированию самих клецек.
Вырастить и употребить – здесь национальный бренд ставят на кулинарный поток. В Институте по продовольствию Академии наук занимаются разработкой рецептуры и создают гастрономические шедевры. Картофель стал базовым продуктом для сотен блюд.
Анна Садовская, научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по продовольствию:
Определенные сорта кортофеля подходят для картофеля-фри. Есть гарнирный картофель, сухое картофельное пюре. Можно делать чипсы из картофеля, картофельные тапинамбурные чипсы. Огромнй ассортимент того, что можно сделать из картофеля.
Если раньше картофель считали продуктом в зоне диетического риска, то сейчас поклонники ЗОЖ и медэксперты говорят обратное. Австралиец Эндрю Тейлор два года назад сел исключительно на картофельную диету похудел едва ли не вдвое.
Эндрю Тейлор:
Очень рад пообщаться с журналистами белорусского телевидения. Я слышал, что в Беларуси люди очень любят картошку. Поэтому рад, что вы нашли меня. У меня были серьезные проблемы с лишним весом. Я не знал, что с этим делать. А потом узнал, что именно в картошке есть все необходимые для организма питательные элементы.
В течение года я не ел ничего кроме картошки. В итоге мне удалось сбросить 55 килограммов. Моя депрессия пропала, я стал чувствовать себя отлично. Все показатели, вроде давления или уровня холестерина, все пришло в норму. Это лучший эксперимент в моей жизни.
После диетической расконсервации австралиец мог бы и вкусить наши клецки. Кстати, они уже готовы переселиться в чугунок. 45 минут в печи, и умопомрачительный аромат подтверждает эксперимент Павлова.
Но после сытной дегустации, как водится, сельский фитнес: отправляемся с Ольгой на прополку второго хлеба. И пускай небольшая Беларусь сейчас не на первом месте в мировом «картофельном» рейтинге, однако по производству из расчета на душу населения мы все-таки лидеры. Ведь бульба не только второй белорусский хлеб, но и наше национальное достояние.