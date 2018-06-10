Национальное достояние, туристический бренд и средство борьбы с лишним весом: почему белорусы с гордостью называют себя бульбашами?

Новости Беларуси. Италия – пицца, США – хот-дог, Япония – суши, Грузия – хинкали, Германия – колбаски, Украина – борщ. Беларусь – драники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Драники – картофель. Но картофель, конечно, не только драники. Для Беларуси картофель – не только и не столько продукт, сколько национальное достояние, туристический бренд и почти самоназвание. Анастасия Дехтяр разбиралась, почему бульбаш – звучит гордо.

Утро Ольги начинается с картошки. Без чуждых ей размышлений о том, что история клубня в наших краях еще в XVII веке начиналась как изысканного овоща для трапез богатых гурманов, она парит царицу белорусских полей для свиней и чистит для семейных блюд.

А тем временем король белорусского шоубиза заводит толпу на агровыставке вечнозеленым виноградным шлягером. Причем Александр Солодуха не скрывает: готов сменить пластинку, написал бы кто песню про бульбу.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Может, скоро будет песня про картошку? Мы ведь бульбаши. Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Если авторы напишут, я с удовольствием спою, если она мне понравится. Для 88-летней бабы Жени тарелка свежего «камяка» (так в деревне называют картофельную кашу) навсегда осталась самым вкусным угощением. Изыски современные все-таки не то.

Евгения Кишеня, житель деревни Ветера:

Это же вкусно, детка. И сама картошка, и блины с картошки. Все.

В Великую Отечественную белорусские селекционеры сохранили опытные образцы благодаря партизанам. В отряды в лихолетье отдали сортовые клубни на возделывание. И это тоже своеобразный этап в истории белорусской картофельной селекции.

Рабочая «Нива» бодро пылит по картофельным нивам. Целый день в разъездах между полями и лабораториями. На счету Вадима Маханько больше десятка выведенных собственноручно сортов второго хлеба. Из последних и, пожалуй, самых знаменитых – «Манифест» и «Палац». Последний, кстати, назван в честь Дворца Республики. Главный картофелевед страны 4-й в династии аграриев. Сейчас он снова примчался на экспериментальное поле.

Вадим Маханько, заместитель генерального директора НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

Картофель – сложный объект с точки зрения генетики, гораздо сложнее, чем человек.

А тем временем Ольга уже растопила печь. Сегодня вечером баня, а значит, многолетнюю традицию нарушать нельзя: после, как тут говорят, добрага пару трэба падсілкавацца. В меню как всегда – клецки с душами. Кстати, это блюдо признано историко-культурным наследием Беларуси. Лепшая тая бульба, дзе больш крухмалу: как в Лепельском районе готовят по старинному рецепту клецки «с душами»

В государственном реестре сегодня 150 сортов картофеля. Из них почти треть, то есть 48, белорусской селекции. Поэтичные «Бриз», «Янка», «Лилея» и амбициозные «Скарб» и «Уладар» – самые популярные. Наши ученые в постоянном экспериментальном поиске, ведь картофельный имидж Беларуси нужно поддерживать.

Вадим Маханько:

Самые успешные сорта – это не рекордсмены по устойчивости и урожайности. Это сорта-середнячки, у которых все признаки находятся в балансе на среднем уровне.

Белорусские сорта пришлись по вкусу во многих странах СНГ. Небывалый урожай из нашей семянки собрали даже на Сахалине. Ученые признались и в том, что есть у них образцы, которые смогут расти даже на Марсе.

От теории к практике. Здесь под Логойском настоящий бульбаленд. 700 гектаров. Это одно из крупнейших хозяйств в стране, где выращивают картофель. Правда, как бы тут ни хотели поддержать отечественные овощные бренды и высаживать родные сорта, но пока приходится работать с немецкими. Белорусский посадочный материал качества суперэлита и элита в нужных объемах, признаются частники, просто негде закупить.

Иван Магир, заместитель директора крестьянско-фермерского хозяйства:

Сегодня, допустим, нас интересовал сорт «Маифест», но его сложно получить. Если зарубежная, не значит, что самая вкусная. Но она уражайная, поддается переработке.

Посему на здешних полях растет «Гала», «Рэд Скартлетт», «Ла Перла» и царствует «Королева Анна».

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Бриз для «Королевы Анны». В засушливое время эти установки – просто спасение. Жаждоутоляющий режим на этих полях работает круглосуточно, за один день выдавая суточную норму осадков.

В 2017 году в Беларуси вырастили 1 миллион 158 тысяч тонн картофеля. 80 % полей было засажено белорусскими сортами. Треть урожая ушла на экспорт в Россию, Украину, Сербию, Грузию, Азербайджан, Армению, Узбекистан и Казахстан. Недавно вся страна захрустела по-белорусски: на полях созрел отечественный чипсовый картофель.

На званый ужин после баньки у Ольги уходит каждый раз ведро картошки. Теперь статистические данные о том, что в среднем один белорус съедает в год 183 килограмма корнеплода, выглядят как-то приземленно. Ингредиенты готовы, преступаем к формированию самих клецек.

Вырастить и употребить – здесь национальный бренд ставят на кулинарный поток. В Институте по продовольствию Академии наук занимаются разработкой рецептуры и создают гастрономические шедевры. Картофель стал базовым продуктом для сотен блюд.

Анна Садовская, научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по продовольствию:

Определенные сорта кортофеля подходят для картофеля-фри. Есть гарнирный картофель, сухое картофельное пюре. Можно делать чипсы из картофеля, картофельные тапинамбурные чипсы. Огромнй ассортимент того, что можно сделать из картофеля.

Если раньше картофель считали продуктом в зоне диетического риска, то сейчас поклонники ЗОЖ и медэксперты говорят обратное. Австралиец Эндрю Тейлор два года назад сел исключительно на картофельную диету похудел едва ли не вдвое.

Эндрю Тейлор:

Очень рад пообщаться с журналистами белорусского телевидения. Я слышал, что в Беларуси люди очень любят картошку. Поэтому рад, что вы нашли меня. У меня были серьезные проблемы с лишним весом. Я не знал, что с этим делать. А потом узнал, что именно в картошке есть все необходимые для организма питательные элементы. В течение года я не ел ничего кроме картошки. В итоге мне удалось сбросить 55 килограммов. Моя депрессия пропала, я стал чувствовать себя отлично. Все показатели, вроде давления или уровня холестерина, все пришло в норму. Это лучший эксперимент в моей жизни.

После диетической расконсервации австралиец мог бы и вкусить наши клецки. Кстати, они уже готовы переселиться в чугунок. 45 минут в печи, и умопомрачительный аромат подтверждает эксперимент Павлова.