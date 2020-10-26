Кактусы и орхидеи. Какие ещё комнатные растения популярны для декора

Пионы, лилии, сухоцветы, икебана – вариантов цветочного оформления интерьера много. Какие растения на пике популярности рассказал Instagram – социальная сеть составила список из 10 самых трендовых вариантов живого декора. Ольга Коршаковская, декоратор:

За последние два-три года озеленение перешло в разряд именно травы и зелени без отсутствия искусственных пионов, лилий, вообще в принципе из искусственных цветов. Тренд, который остался, – это орхидеи. Орхидеи как были модные, как живые или искусственные, так они и существуют. Все остальные цветы потихонечку сошли на нет.

В топ популярных комнатных растений попали кактус Шлюмбергера, сансевиерия, пеперомия, аглаонема. Наиболее узнаваемый из трендовых вариантов – монстера. Крупные резаные листья, глубокий зеленый цвет – отличительные черты заморской красавицы. Популярность этой лианы неудивительна, ведь она не только эффектно выглядит, но и неприхотлива в уходе.

Ольга Коршаковская:

В любой интерьер можно вписать зелень, просто зелень можно сочетать по стилю интерьера. Например, если это интерьер в английском колониальном стиле, то классическое растение для этого интерьера – это арека. Если мы берем стиль лофт – популярный сейчас, то, конечно, кактусы, суккуленты и просто какие-то растения с понятной формой, чтобы были ровные листья, можно вписать.

Комнатные цветы требуют особого ухода и внимания. Чтобы листья были красивыми и здоровыми, а само растение жило долго, нужно знать, как правильно его выращивать. Наталья Ярошевич, флорист:

Монстера считается тропическим растением. Она не любит прямые солнечные лучи, она хорошо себя чувствует где-нибудь в полутени и очень любит влажность. Ей будет идеально, если опрыскивать листики и протирать от пыли тепленькой водичкой. Нужно следить, чтобы не переливать.

Неприхотливые кактусы и суккуленты любят тепло, однако прямые солнечные лучи растения точно не оценят. Удачным местом для их выращивания станет компьютерный стол, где достаточно света от экрана. Наталья Ярошевич:

Вода должны быть кипяченой – это проблематично, но хотя бы отстоявшейся, чтобы все соли, которые содержатся в водопроводной воде, осели. Если вы будете обычной водопроводной водой поливать, все соли, металлы растение будет впитывать. У кактусов может даже появиться белый налет.

Тренд на озеленение, как отголосок движения за экологию, проник в квартиры не только через живые растения. Сейчас лианы и крупные листья можно увидеть везде – на горшках, вазонах, кашпо, посуде, обоях, шторах. В моде не просто зелень, в моде экологичность.

Ольга Коршаковская:

В последнее время очень популярно вертикальное озеленение, соответственно, его можно сделать как из живых, так и из искусственных растений. Но у каждого есть свои минусы. Например, если касается живых растений, для них необходима сложная конструкция, которая крепится к стене и, самое главное, им нужен постоянный уход.