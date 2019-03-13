Максим Галкин прокомментировал обвинения в заказе убийства Филиппа Киркорова

Новости России. Юморист Максим Галкин прокомментировал информацию, которая появляется в СМИ о том, что он якобы является заказчиком готовившегося теракта на концерте Филиппа Киркорова.

Как сообщают РИА Новости, четверых мужчин подозревают в подготовке теракта на концерте артиста летом 2017 года.

По словам одного из обвиняемых по делу, Максим Галкин заказал убийство Киркорова на почве ревности и заплатил за это деньги. А мужчина в последний момент передумал.

Максим Галкин опубликовал свой видеокомментарий в Instagram.

Максим Галкин:

Дорогие друзья, открыв сегодня с утра газеты, хотя классик советовал не читать с утра советских газет, я понял, что весна наконец-то наступила. Люди просыпаются, просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе. И я уважаю труд журналистов. Конечно же, когда снег сошел и они увидели эти фантазии, им захотелось сделать новость. У меня только одна просьба, уважаемые журналисты, не беспокойте Филиппа, он очень расстроен, что так дешево.