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Делаем удобные контейнеры для выращивания рассады с Иваном Русских

13 марта 2019 08:34
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Новости Беларуси. Как сделать удобные контейнеры для выращивания рассады, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Середина марта является оптимальным временем для пикировки рассады овощных и цветочных культур. Пикировка очень важна для правильного и гармоничного развития корневой системы растений.

Делаем удобные контейнеры для выращивания рассады с Иваном Русских -1

Традиционно в качестве контейнеров для рассады используются пластмассовые горшочки различного размера и формы. Однако, с точки зрения экологии, покупать новую пластмассу не так уж и рационально. Для сохранения природы лучше использовать материалы, которые являются отходами. Это могут быть отрезанные бутылки из-под минеральной воды или молока, или стаканчики из-под сметаны, или других молочных продуктов.

Делаем удобные контейнеры для выращивания рассады с Иваном Русских -4

Всё, что необходимо сделать с бутылкой для изготовления контейнера – это отрезать верх на необходимую высоту, а также сделать отверстие с целью обеспечения дренажа.

Делаем удобные контейнеры для выращивания рассады с Иваном Русских -7

У овощеводов и цветоводов-любителей существует немало способов использования различных материалов для изготовления контейнеров. Начиная от яичной скорлупы и заканчивая трубочками от туалетной бумаги. Однако многие из них имеют существенные недостатки. Это малый объём почвы, невозможность обеспечения дренажа, а также недолговечность.

Делаем удобные контейнеры для выращивания рассады с Иваном Русских -10

Мы предлагаем вам сделать контейнеры для выращивания рассады из спанбонда или других нетканых материалов. Достаточно взять лоскут нетканого материала и прошить его по бокам. Для ускорения процесса можно использовать степлер.

Делаем удобные контейнеры для выращивания рассады с Иваном Русских -13

Такой контейнер очень легко наполняется землей. Универсальность этого способа состоит в том, что вы можете изготовить контейнеры любого размера. Если площадь квартиры не позволяет вам выращивать много рассады, вы можете сделать контейнеры более узкие, но более высокие, тем самым обеспечив большое количество растений на небольшой площади хорошим питанием.

Делаем удобные контейнеры для выращивания рассады с Иваном Русских -16

Чтобы сделать контейнеры ещё более экологичными, вы можете использовать вместо синтетических тканей натуральные. Использование натуральных тканей подойдёт наилучшим образом для огурца и других тыквенных растений, ведь они совершенно не переносят пересадки. Посадить можно будет рассаду вместе с контейнером.

Делаем удобные контейнеры для выращивания рассады с Иваном Русских -19

Использование тканевых стаканчиков обеспечит оптимальные условия для водного и воздушного режима корней. Это даст мощную корневую систему, которая обеспечит вам богатый урожай.

# Растения и цветы # калейдоскоп # Иван Русских # Фотофакт # огород

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