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Дед Машко. В сети появилось архивное фото Владимира Машкова с младшей внучкой

13 марта 2019 11:57
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Новости России. Актриса Мария Машкова в день рождения дочери опубликовала архивное фото отца – Владимира Машкова – с внучкой на руках.  

Снимок появился на странице в Instagram. 

Дед Машко. В сети появилось архивное фото Владимира Машкова с младшей внучкой-1

Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

Младшей дочери актрисы – Александре – исполнилось семь лет. Мама трогательно поздравила девочку с праздником.  

Мария Машкова:
Шнурочек! Закрывай глаза – загадывай! Все сбудется – это очевидно! Мама.  

Дед Машко. В сети появилось архивное фото Владимира Машкова с младшей внучкой-4

Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

Актриса опубликовала видео, на котором она беременна дочерью, а затем свежее фото повзрослевшей девочки. А «триптих» Машкова завершила фото отца с новорожденной внучкой на руках.  

Дед Машко. В сети появилось архивное фото Владимира Машкова с младшей внучкой-7

Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

Мария Машкова:  
Ну и в финале. Для триптиха. ДЕД МАШКО.  

В середине февраля появилась информация о том, что Владимир Машков уходит из кино (читать далее).   

# Звезды # калейдоскоп # Владимир Машков # Мария Машкова

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