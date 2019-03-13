Дед Машко. В сети появилось архивное фото Владимира Машкова с младшей внучкой

Новости России. Актриса Мария Машкова в день рождения дочери опубликовала архивное фото отца – Владимира Машкова – с внучкой на руках.
Снимок появился на странице в Instagram.
Новости России. Актриса Мария Машкова в день рождения дочери опубликовала архивное фото отца – Владимира Машкова – с внучкой на руках.
Снимок появился на странице в Instagram.
Фото: instagram.com/masha_mashkova_official
Младшей дочери актрисы – Александре – исполнилось семь лет. Мама трогательно поздравила девочку с праздником.
Мария Машкова:
Шнурочек! Закрывай глаза – загадывай! Все сбудется – это очевидно! Мама.
Фото: instagram.com/masha_mashkova_official
Актриса опубликовала видео, на котором она беременна дочерью, а затем свежее фото повзрослевшей девочки. А «триптих» Машкова завершила фото отца с новорожденной внучкой на руках.
Фото: instagram.com/masha_mashkova_official
Мария Машкова:
Ну и в финале. Для триптиха. ДЕД МАШКО.
В середине февраля появилась информация о том, что Владимир Машков уходит из кино (читать далее).