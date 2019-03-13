Дед Машко. В сети появилось архивное фото Владимира Машкова с младшей внучкой

Новости России. Актриса Мария Машкова в день рождения дочери опубликовала архивное фото отца – Владимира Машкова – с внучкой на руках. Снимок появился на странице в Instagram.

Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

Младшей дочери актрисы – Александре – исполнилось семь лет. Мама трогательно поздравила девочку с праздником. Мария Машкова:

Шнурочек! Закрывай глаза – загадывай! Все сбудется – это очевидно! Мама.

Фото: instagram.com/masha_mashkova_official

Актриса опубликовала видео, на котором она беременна дочерью, а затем свежее фото повзрослевшей девочки. А «триптих» Машкова завершила фото отца с новорожденной внучкой на руках.

Фото: instagram.com/masha_mashkova_official