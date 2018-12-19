Блогер Катя Адушкина сняла новогодний клип в Минске

Популярный российский блогер Катя Адушкина сняла атмосферный клип на песню «НГ» в Минске. В съемках работы девушке помогла белорусская команда. Менее, чем за сутки ролик посмотрели около миллиона раз.

Фото: instagram.com/adushkinalife

В видео Катя вместе с друзьями готовится встречать Новый год, ребята находят елку, украшения к ней, садятся в трамвай и едут ее наряжать.

Фото: instagram.com/adushkinalife

В описании видео сказано, что концепцией занимался блогер и продюсер Кирилл Диденок. На своей странице в соцсетях он рассказал о создании клипа.

Фото: instagram.com/adushkinalife

Кирилл Диденок:

А знаете, почему у Кати так много получается? Потому что она старается. И если мы с ней о чем-то договорились, она вкладывает все силы, доверяет и умеет быть послушной, даже если это не очень удобно.

Фото: instagram.com/katusha_adushkina

Сама Катя Адушкина отметила, что «мы очень старались, чтобы подарить вам праздничное настроение в эти холодные дни».

Фото: instagram.com/katusha_adushkina