Блогер Катя Адушкина сняла новогодний клип в Минске

Популярный российский блогер Катя Адушкина сняла атмосферный клип на песню «НГ» в Минске.
В съемках работы девушке помогла белорусская команда. Менее, чем за сутки ролик посмотрели около миллиона раз.
Популярный российский блогер Катя Адушкина сняла атмосферный клип на песню «НГ» в Минске.
В съемках работы девушке помогла белорусская команда. Менее, чем за сутки ролик посмотрели около миллиона раз.
Фото: instagram.com/adushkinalife
В видео Катя вместе с друзьями готовится встречать Новый год, ребята находят елку, украшения к ней, садятся в трамвай и едут ее наряжать.
Фото: instagram.com/adushkinalife
В описании видео сказано, что концепцией занимался блогер и продюсер Кирилл Диденок. На своей странице в соцсетях он рассказал о создании клипа.
Фото: instagram.com/adushkinalife
Кирилл Диденок:
А знаете, почему у Кати так много получается? Потому что она старается. И если мы с ней о чем-то договорились, она вкладывает все силы, доверяет и умеет быть послушной, даже если это не очень удобно.
Фото: instagram.com/katusha_adushkina
Сама Катя Адушкина отметила, что «мы очень старались, чтобы подарить вам праздничное настроение в эти холодные дни».
Фото: instagram.com/katusha_adushkina
Кате Адушкиной – 15 лет. Она одна из самых известных русскоязычных блогеров-подростков. На ее YouTube-канал подписаны более 3,7 млн подписчиков, а на Instagram – более 2,5 миллионов.
Видео 4-летней белоруски посмотрели более 26 миллионов раз (читать далее).