«Соскользнул вместе с пушкой в воду и какая-то неизвестная сила вытолкнула его». Какие истории присылают на конкурс «Фронтовой альбом»

В честь 75-ой годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в нашей стране проходит фотоконкурс «Фронтовой альбом». Сколько кадров хранится в семейных архивах и про каких героев страна узнала лишь спустя десятилетия после победы? Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – координатор проекта «Фронтовой альбом» – Елена Ходыко и координатор проекта «Партизанская летопись» – Наталия Десятник. Что необходимо сделать, чтобы поучаствовать в вашем конкурсе? Елена Ходыко, координатор проекта «Фронтовой альбом»:

Предлагаем вспомнить об истории своей семьи, вспомнить о тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал нашу родину, поговорить с близкими, посмотреть старые семейные фотоальбомы. Конкурсные работы принимаются до 3 мая. Уже участниками стало более 100 человек, причем это и молодёжь, это представители различных профессий, это люди почтенного возраста.

Как это происходит? Висит дома фотография деда, условно, человека фотографируют на телефон и присылают вам? Елена Ходыко:

Да, подробности можно узнать на сайте Белорусского телеграфного агентства, редакции газеты «7 дней» и организаторов проекта. Необходимо предоставить в адрес конкурсной комиссии творческую работу: небольшую информацию о человеке, о герое, трудовой путь, какими наградами был награждён и, конечно же, фотографию героя.

Расскажите какую-нибудь интересную историю. Елена Ходыко:

Они, по своей сути, все уникальные. Сейчас назвать какую-то самую интересную и такую самую эмоциональную очень тяжело, потому что они все такие. Но совсем недавно внучка прислала воспоминания о своём дедушке. Он был старшим лейтенантом. И при форсировании Днепра, они обеспечивали боевой техникой, так получилось, что он соскользнул вместе с пушкой в воду и получилось, что намокшая шинель потянула его ко дну. В этот момент он вспомнил, как его провожали на войну и какая-то неизвестная сила, хотя вблизи солдат не было, вытолкнула его из воды. Спустя много лет, когда война закончилась, они вместе с женой вспоминали вот эту историю и жена тогда рассказала своему мужу о том, что практически в это время, наверное, в этот день, ей приснился сон, как она его спасала из воды.

Конечно же, много историй о боевых подвигах наших земляков-победителей. Много рассказывают о врачах-женщинах, которые спасали в этих тяжёлых условиях людей.