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В Москве на 82 году жизни скончался актёр Геннадий Фролов

11 апреля 2019 08:11
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Новости России. 10 апреля в Москве на 82 году ушёл из жизни Геннадий Фролов. Об этом сообщается на сайте театра «Современник».  

«Тонкий, глубокий артист большого таланта, с первых лет после прихода в труппу он стал ведущим актёром», – говорится в сообщении.  

Геннадий Алексеевич родился 20 июля 1937 года. Учился в Школе-студии МХАТ, где познакомился со своей будущей супругой Еленой Миллиоти, она была его однокурсницей. Позже у них родилась дочка Дарья.  

В 1961 году Фролов начал служить в «Современнике», в том же году дебютировал в кино. Актёр известен своими ролями в спектаклях «Три сестры», «Двое на качелях», «Голый король», «Любовь и голуби» и других. В фильмах Геннадий Алексеевич чаще играл второплановые роли.  

Артист продолжал служить в театре до самого конца, забывая про преклонный возраст и плохое самочувствие.  

Прощание с Фроловым пройдёт 14 апреля.    

# Некролог # калейдоскоп # Геннадий Фролов

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