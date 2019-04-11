В Москве на 82 году жизни скончался актёр Геннадий Фролов

Новости России. 10 апреля в Москве на 82 году ушёл из жизни Геннадий Фролов. Об этом сообщается на сайте театра «Современник».

«Тонкий, глубокий артист большого таланта, с первых лет после прихода в труппу он стал ведущим актёром», – говорится в сообщении.

Геннадий Алексеевич родился 20 июля 1937 года. Учился в Школе-студии МХАТ, где познакомился со своей будущей супругой Еленой Миллиоти, она была его однокурсницей. Позже у них родилась дочка Дарья.

В 1961 году Фролов начал служить в «Современнике», в том же году дебютировал в кино. Актёр известен своими ролями в спектаклях «Три сестры», «Двое на качелях», «Голый король», «Любовь и голуби» и других. В фильмах Геннадий Алексеевич чаще играл второплановые роли.

Артист продолжал служить в театре до самого конца, забывая про преклонный возраст и плохое самочувствие.

Прощание с Фроловым пройдёт 14 апреля.