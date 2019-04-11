Рихард Зорге. Как он служил двум разведкам

Начитавшись в советском детстве книг из серии «Жизнь замечательных людей» и насмотревшись фильмов, многие из нас создали себе образы героев, с которыми не расставались долгие годы. Но приходят иные времена и, поняв кое-что в жизни и людях, мы становимся сдержаннее в своих восторгах.

В этом году исполняется 75 лет со дня гибели Рихарда Зорге. Имя его, как раньше писали, «навечно в памяти народной». Но в жизни не всё так однозначно. Перед написанием статьи я опросил с десяток молодых коллег – что знают они о легендарном советском разведчике. Самый оптимистичный из ответов: «Что-то слышал…» Нет, сегодня мы не умаляем подвиг этого человека и его роль в победе СССР во Второй мировой войне. Кто мы такие, чтобы судить об этом!? Мы лишь проследим биографию Зорге, оставив в прошлом школьные уроки истории и отложив советские книжки о героях войны.

Этого человека можно назвать солдатом на передовой. Война и сделала его тем, кем он остался в истории. Именно она формировала его мировоззрение. Зорге родился в 1895 году в состоятельной немецкой семье (мама была русской). Что делает юноша, когда начинается Первая мировая? Он добровольцем идет на фронт – защищать интересы кайзеровской Германии. Следует оговориться, что в их богатом доме витали революционные настроения, шедшие от дедов. Об этом Зорге сам о себе писал, но не исключено, что ради «правильной» анкеты для НКВД. Иначе как это возможно, чтобы парень с идеями Маркса в голове храбро сражался за империалистическую родину, даже рос по службе и награждался Железным крестом. Согласитесь, как-то не клеится. Определенность во взглядах у него вроде бы стала проявляться после тяжелого ранения в 1917 году и вообще от впечатлений от войны. Пока лечился в госпитале, сошелся с левыми и стал идейным коммунистом.

Новая его передовая – германская революция 1918 года, идеологический фронт. Зорге участвует в Киле в матросском восстании, занимается пропагандистской работой, возглавляет коммунистическую газету. Успевает при этом отучиться в университетах, защитить диссертации по государству и праву, экономике. В 1924 году Коминтерн направил его на работу в Москву. Здесь-то спустя 5 лет Рихарда Зорге и завербовали. А что – удачная находка: доктор наук, журналист. Для Германии он стал предателем, шпионом. Для страны Советов – разведчиком.

Его зарубежная деятельность складывалась не всегда результативно. В Лондоне и Лос-Анджелесе у молодого разведчика работа не задалась, и он был отозван из командировок. Вскоре его отправили в Шанхай, а затем и в Японию, которая пугала Советский Союз наращиванием военной мощи. Что ему удавалось, так это налаживать полезные связи. Ими он и воспользовался, когда создавалась его легенда собкора крупных немецких газет в Японии, а также когда в начале войны получил должность пресс-атташе посольства Германии в Токио. Доктор Зорге слыл эрудитом, остроумным и компанейским господином. Он нравился женщинам и охотно отвечал им тем же. Благодаря своим качествам ему удалось создать здесь резидентуру советской разведки, которая восемь лет собирала информацию и снабжала ею Москву. Раньше мы были уверены, что это он, легендарный Зорге предупредил советское руководство о нападении Германии. Да, это так. Но его сведения не указывали точную дату. Её называли многие другие разведчики, но не он. Так что главная заслуга Зорге перед страной Советов – донесение о том, что Япония не будет нападать на СССР. Это, конечно, было чрезвычайно важно. Кстати, параллельно разведчик с ведома Москвы работал и на Берлин, отправляя туда выгодную ей информацию.

Провал наступил в 1943 году. Видимо, такого исхода следовало ожидать. Сам Зорге вёл себя слишком самонадеянно в стране всеобщей подозрительности и недоверия к иностранцам. Нередко игнорировал рекомендации и указания Центра. И самое непозволительное для разведчика – пренебрежение требованиями конспирации. В домах членов группы и самого Зорге полиция нашла все записи, плёнки и телеграммы, которые их изобличали. Даже после первого ареста никто не удосужился уничтожить эти «архивы». А радист на первом же допросе раскрыл японцам шифры, после чего всем бессмысленно было отрицать шпионаж.

Самонадеянность Зорге давно была известна Москве. Его даже собирались отозвать, но не нашли замены хорошо внедренному агенту.

Зорге повесили в токийской тюрьме в ноябре 1944 года. Было ему 49 лет. Только спустя 20 лет по поручению Хрущёва ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Страна всегда нуждается в героях.

Ваш В.Д.