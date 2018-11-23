4-метровые ледяные скульптуры и 3D-шоу в цифровом музее льда в Бельгии: фотофакт

Новости Бельгии. Двери в зимнюю страну чудес 24 ноября распахнет для посетителей цифровой музей ледового искусства в Брюгге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь представлены работы 40 мастеров со всего мира.

Из 3 тысяч ледяных блоков они создали 80 скульптур, каждая из которых достигает порядка 4 метров в высоту. А благодаря 3D-видео и сотням светодиодных огней ледяные великаны выглядят как живые.