Сейчас и вам захочется спать. Показываем домашнюю крысу, которая наслаждается сном

Человек проводит во сне по 6-10 часов в сутки. Большинство людей в это время находятся на уютной кровати под тёплым одеялом и с подушкой под головой. А как же братья наши меньшие?

Коты спят 12 часов в сутки, а иногда и больше. Укладываются они обычно там же, где и человек. Могут прямо на хозяине спать. Иногда забираются в коробки.

У собак, которые живут не в городе, есть будки. Для городских в доме предусмотрены подушки. Также могут спать на кресле, на диване, на полу. Кстати, в объятиях Морфея собаки пребывают по десять с половиной часов в сутки.

А что насчёт крыс? Им требуется отдыхать целых 13 часов в сутки. И далеко не всем им нравится спать в маленькой клетке. Мало кому приятно находиться в клетке. Оказывается, для крыс есть свои удобства. Посмотрите и умилитесь.

Теперь они часть искусства. Люди показали портреты своих котиков