Доверились стилисту и не прогадали. Как выглядят люди после удачного похода в парикмахерскую

Часто мы слышим, как люди жалуются на парикмахеров. Клиент остаётся недоволен своей причёской, грустит и своей тоской наводит печаль на всех окружающих. Однако так происходит не всегда. Иногда люди, полностью положившись на вкус специалиста, оказываются приятно удивлены.

«Я сказала моему стилисту сделать так, как на его взгляд будет выглядеть хорошо. Я влюблена»,