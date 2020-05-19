Девушка хотела заставить парня плакать после расставания, но довела до слёз его соседей

Девушка рассталась с парнем и проплакала три дня. Затем она узнала от общих друзей, что молодой человек совсем не расстроился, и решила отомстить.

Как сообщает Daily Mail, жительница Китая по фамилии Чжао более года встречалась с молодым человеком. Когда пара рассталась, у девушки, по её словам, было разбито сердце. В то же время юноша спокойно перенёс разрыв отношений.

Чжао пришла в ярость и не смогла стерпеть подобное оскорбление. 16 мая она заказала тонну лука и попросила доставить его к дому бывшего парня вместе с запиской. Также девушка просила курьера не связываться с молодым человеком.