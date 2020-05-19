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Девушка хотела заставить парня плакать после расставания, но довела до слёз его соседей

19 мая 2020 09:18
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Девушка рассталась с парнем и проплакала три дня. Затем она узнала от общих друзей, что молодой человек совсем не расстроился, и решила отомстить. 

Как сообщает Daily Mail, жительница Китая по фамилии Чжао более года встречалась с молодым человеком. Когда пара рассталась, у девушки, по её словам, было разбито сердце. В то же время юноша спокойно перенёс разрыв отношений. 

Чжао пришла в ярость и не смогла стерпеть подобное оскорбление. 16 мая она заказала тонну лука и попросила доставить его к дому бывшего парня вместе с запиской. Также девушка просила курьера не связываться с молодым человеком. 

Девушка хотела заставить парня плакать после расставания, но довела до слёз его соседей -1

Фото: Shandong Net 

Вопреки просьбе заказчицы, сотрудник службы доставки несколько раз звонил юноше, но тот не ответил. После этого курьер приступил к выполнению оставшейся части своей работы – он 4 часа выгружал лук и укладывал его возле двери дома. 

Когда парень увидел такое количество овощей возле своего дома, он был не расстроен, а озадачен. К счастью, вместе с луком была записка. 

Девушка хотела заставить парня плакать после расставания, но довела до слёз его соседей -4

Фото: Shandong Net 

«Я плакала три дня, теперь твоя очередь!» – прочитал послание Чжао её бывший партнёр. 

По словам девушки, она хотела, чтобы юноша, познал вкус слёз. Молодой человек, в свою очередь, объяснил, что излишняя эмоциональность Чжао стала одной из причин расставания. 

«Моя бывшая девушка была очень драматичной. Она говорит всем, что я не пролил ни единой слезы с момента нашего расставания. Я плохой человек, если не плачу?» – задался вопросом юноша. 

Девушка хотела заставить парня плакать после расставания, но довела до слёз его соседей -7

Фото: Shandong Net 

Позже выяснилось, что больше всего в результате действий Чжао пострадала соседка молодого человека. 

«Я не знаю, плакал ли её парень, но я точно плакала! Весь жилой комплекс теперь воняет луком», – пожаловалась она. 

Ранее мы рассказывали о другом случае, когда желание отомстить вышло из-под контроля. 

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# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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