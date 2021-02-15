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Медкомиссия для водителей. Что нужно для получения справки и кому нельзя за руль?

15 февраля 2021 10:02
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Каждому водителю время от времени необходимо проходить медосмотр. Данная справка подтверждает, что автолюбитель, управляя транспортным средством, не причинит вреда окружающим в силу своего психического и физического здоровья. Медицинская справка вам понадобится, если вы только приняли решение получить права и отучиться в автошколе или захотели открыть новую водительскую категорию, а также когда восстанавливаете права после их лишения.  

Медкомиссия для водителей. Что нужно для получения справки и кому нельзя за руль?-1

Ирина Жарикова, главный врач КУП «24-я городская поликлиника спецмедосмотров»:
Водители к нам приходят раз в пять лет – это молодые, относительно здоровые люди и проходят медицинскую водительскую комиссию. Все зависит также и от категории, которую заявляет человек. Если это категория «D», конечно, есть ограничения по времени. Но если мы рассуждаем про обыкновенных водителей, то это раз в пять лет. Если есть заболевания, то срок может ограничиваться, это может быть раз в три года или раз в год.  

Медкомиссия для водителей. Что нужно для получения справки и кому нельзя за руль?-4

Для прохождения медицинской комиссии возьмите паспорт, фотографии, военный билет и выписку из амбулаторной карточки. Если вы управляете автомобилем в очках или контактных линзах, их также необходимо взять с собой. Кстати, в прошлом году в поликлинике запустили новый пилотный проект.    

Ирина Жарикова:  
Он, кстати говоря, достаточно удачно прошел, потому что людям стало удобно сделать у нас заявление, мы запрашиваем сведения из поликлиники территориальной. И, таким образом, не посещая поликлинику. Оказалось достаточно удобно. К нам приходит выписка из амбулаторной карточки, человек приходит и все сведения у нас имеются.  

Медкомиссия для водителей. Что нужно для получения справки и кому нельзя за руль?-7

А вот с каким диагнозом за руль категорически нельзя? Определенные заболевания все-таки могут послужить основанием для отказа в выдаче медицинской справки.   

Ирина Жарикова:  
Начнем с того, что это эпилепсия, человек без двух ног, абсолютное отсутствие зрения. Заболеваний бывает достаточно много, но такие абсолютные я назвала вам. Но все решается в индивидуальном порядке на комиссии. Терапевт, невролог, лор, окулист, хирург осматривают и эксперты выносят экспертное решение.  

Медкомиссия для водителей. Что нужно для получения справки и кому нельзя за руль?-10

Водительская комиссия – процедура обязательная. Сегодня в Минске ее можно пройти только в 24-й поликлинике. Прием осуществляется по предварительной записи. 

# Водительские права # калейдоскоп # Ирина Жарикова # Юлия Пашкевич # Фотофакт # Автомобили

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