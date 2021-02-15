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Комплекс для велосипедистов и парк для детей с инвалидностью. Какие ещё разработки представили на конкурсе «100 идей для Беларуси»

15 февраля 2021 08:17
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Конкурс «100 идей для Беларуси» объединил прогрессивную молодежь и стал трамплином к городу мечты. Благодаря учащимся Минского энергетического колледжа на Немиге появилась «умная» остановка.  

Комплекс для велосипедистов и парк для детей с инвалидностью. Какие ещё разработки представили на конкурсе «100 идей для Беларуси»-1

Предложений по благоустройству столицы у юных изобретателей много. Только в этом году путевку на республику получили четыре проекта. Среди них спортивно-развлекательный комплекс для велосипедистов – Velo Life. Можно будет заехать с ветерком в кафешку, поучаствовать в велоквестах и бесплатно подключиться к Wi-Fi. Модное пространство в один гектар ребята видят в районе парка Челюскинцев с дизайном в белорусской стилистике.  

Комплекс для велосипедистов и парк для детей с инвалидностью. Какие ещё разработки представили на конкурсе «100 идей для Беларуси»-4

Ярослав Меркулов, учащийся УО «Минский государственный энергетический колледж»:  
Треть населения активно пользуется велосипедами, спрос растет и, к сожалению, не хватает места для велосипедистов и занятий спортом. Будет возможность поучиться каким-то скейтам, это будет велотрекзона, отвели отдельную зону для пикника. Вы сможете прийти со своими бутербродами и перекусить под открытым небом, особенно если у вас есть домашние животные, там будет оборудована площадка для выгула собак.  

Комплекс для велосипедистов и парк для детей с инвалидностью. Какие ещё разработки представили на конкурсе «100 идей для Беларуси»-7

Елизавета Тарловская, учащаяся УО «Минский государственный энергетический колледж»:
Летом будет поддерживаться теплой водой, обогрев данной трассы, а зимой не будет использоваться соль.

Комплекс для велосипедистов и парк для детей с инвалидностью. Какие ещё разработки представили на конкурсе «100 идей для Беларуси»-10

Анастасия Жук и вовсе вышла за пределы кольцевой и предложила использовать переработанный пластик в дорожном строительстве. Вдохновил пример стран Западной Европы, США, Канады, Индии. Гранулы пластика скрепляют асфальт, делают его более прочным, гибким, влагостойким и предотвращают разрушение под воздействием снега, дорожных реагентов и машинных масел. Кроме того, такой «гибрид» дешевле обычного материала на 3%, а горы ненужного пластика пойдут в нужное русло.  

Комплекс для велосипедистов и парк для детей с инвалидностью. Какие ещё разработки представили на конкурсе «100 идей для Беларуси»-13

Анастасия Жук, учащаяся УО «Минский государственный энергетический колледж»:
Это обычный асфальт из щелочи, это такой же асфальт, как и лежит у нас на улицах, разницы нет. Это асфальт с применением пластика, отличий абсолютно никаких нет, этот может чуть блестеть, но это из-за пластика. В этой идее мы заменяем около 20% битумной смеси на переработанный пластик, из-за чего асфальт становится более прочный, выдерживает температуру от минус 40 до плюс 80 градусов. Меньше требует денег на ремонт дорог и перестроить заводы, чтобы делать такую смесь, тоже несильно сложно.  

Комплекс для велосипедистов и парк для детей с инвалидностью. Какие ещё разработки представили на конкурсе «100 идей для Беларуси»-16

А если вы решили путешествовать не на авто, а на своих двоих, покорять Альпы и джунгли, без «умных» кроссовок вам точно не обойтись. Рационализаторы придумали, как механическую энергию превратить в электрическую и подзарядить свой телефон и фитнес-браслет. 

Кирилл Канашкин, учащийся УО «Минский государственный энергетический колледж»:    
За счет механического воздействия на пьезоэлементы вырабатывается напряжение, это напряжение накапливается в каком-то накопителе, это может быть как конденсатор, так и аккумулятор. Вставляется в заднюю часть кроссовка под стельку, она сделана из пластика, она довольно прочная, все контакты заизолированы, чтобы в случае попадания воды, цепь не замкнуло.    

Комплекс для велосипедистов и парк для детей с инвалидностью. Какие ещё разработки представили на конкурсе «100 идей для Беларуси»-19

Дмитрий Пальчевский, учащийся УО «Минский государственный энергетический колледж»:  
Пауэрбанк находится в самом кроссовке, тебе дома его заряжать не надо, ты при ходьбе его заряжаешь. Мы сподвигаем молодежь к ходьбе, больше проводить времени на улице.  

Комплекс для велосипедистов и парк для детей с инвалидностью. Какие ещё разработки представили на конкурсе «100 идей для Беларуси»-22

И напоследок город без лимита и ограничений. Нейроподвижный парк для детей с инвалидностью станет отличной площадкой для общения и новым шагом к здоровью и развитию. В мини-городе все со смыслом, а комната сенсорной интеграции и занятия на специальных тренажерах научат ощущать цвета и пространство. Парк планируют оснастить подсветкой, а дорожки сделать из переработанного пластика, чтобы избежать травм.  

Комплекс для велосипедистов и парк для детей с инвалидностью. Какие ещё разработки представили на конкурсе «100 идей для Беларуси»-25

Анастасия Левкевич, учащаяся УО «Минский государственный энергетический колледж»:  
Это называется «кокон», он помогает детям с нарушениями вестибулярного аппарата и нарушениями чувствовать себя в пространстве. У нас будет представлена бизидоска для детей, которые могут улучшать свою мелкую моторику. Мы ориентируемся на парк экстремальных видов спорта, который на Менделеева, вот там есть пустые места, куда можно это достроить. В открытом доступе в СНГ такового не существует, поэтому мы и хотим, чтобы это было на улице.  

Комплекс для велосипедистов и парк для детей с инвалидностью. Какие ещё разработки представили на конкурсе «100 идей для Беларуси»-28

26 февраля состоится финал десятого по счету республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Свежие решения представят 80 участников из разных уголков страны и у наших героев есть все шансы.   

Александр Новиков, директор УО «Минский государственный энергетический колледж»:  
Очень сильный момент это преподаватели, когда они своим интересом, азартом заражают детей для того, чтобы они воплощали идеи. Сами делают макеты, паяют схемы. Если немножко усложнить и выйти на микроконтрольную базу, то, соответственно, можно такие проекты делать на высоком уровне.   

 

# Технологии # калейдоскоп # Ярослав Меркулов # Елизавета Тарловская # Анастасия Жук # Кирилл Канашкин # Дмитрий Пальчевский # Анастасия Левкевич # Александр Новиков # Анастасия Макеева # Фотофакт # Технологии

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