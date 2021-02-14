А вы знали, что в мире существуют пятизвёздочные отели для собак? И таким условиям могут позавидовать даже люди

Владельцы питомцев знают, что существуют места, где можно временно оставить домашнего любимца. Однако обычно это не пятизвёздочный отель с личным шофёром.

Как сообщает Metro, в США есть отель для животных, который способен удивить даже бывалого человека. В люксе на пространстве в 9 квадратных метров у питомцев есть две односпальные кровати и телевизор.