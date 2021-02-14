А вы знали, что в мире существуют пятизвёздочные отели для собак? И таким условиям могут позавидовать даже люди
Владельцы питомцев знают, что существуют места, где можно временно оставить домашнего любимца. Однако обычно это не пятизвёздочный отель с личным шофёром.
Как сообщает Metro, в США есть отель для животных, который способен удивить даже бывалого человека. В люксе на пространстве в 9 квадратных метров у питомцев есть две односпальные кровати и телевизор.
Счастливые постояльцы получают бесплатное питание, им делают массаж, а также перед сном читают сказку, чтобы животные могли мирно уснуть и не грустить без своих хозяев. Разумеется, в апартаментах есть веб-камеры, чтобы владельцы питомцев в любой момент могли связаться со своими любимцами.
По словам основательницы одного из таких отелей, раньше люди снимали для своих питомцев номер, когда отправлялись в путешествия. Теперь из-за удалённой работы хозяева нередко отправляют животных в гостиницы, чтобы можно было сосредоточиться на работе.
А вы знаете, почему люди так любят домашних животных? Возможно, потому что хозяева и их питомцы очень похожи (здесь подробности).