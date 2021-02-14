Женщина показала, что помогает ей воспитывать детей. И другим мамам понравился этот подход
Женщина послушала советы других родителей по воспитанию детей и решилась на эксперимент. Теперь её собственная идея служит примером для остальных.
Как сообщает The Sun, Натали Суэйн состоит в различных сообществах в соцсети Facebook. Поскольку Натали воспитывает двух детей (8 и 12 лет), он также читает советы родителей по выстраиванию хороших отношений с дочерями и сыновьями.
В какой-то момент Суэйн решила несколько изменить один из способов вознаграждения детей за хорошие поступки, который она увидела в Facebook. Натали создала коробку с наградами. Призы в ней бывают трёх типов: бронзовые, серебряные и золотые. Чтобы получить ту или иную награду, нужно услышать похвалу.
Фото: The Sun / Natalie Swain
Бронза: «Ты хорошо справился», «Ты проявил вежливость», «Молодец», «Ты усердно старался». Или просто не спорить.
Серебро: «Вау», «Ты очень хорошо справился», «Спасибо», «Ты был очень милым», «Это было потрясно», «Ты выполнил свою работу по дому».
Золото: «Это было невероятно», «Выдающийся результат», «Ты очень помог мамуле», «Я тобой очень горжусь», «Ты постарался изо всех сил», «Ты без лишних разговоров выполнил свою работу по дому», «Это было просто потрясающе».
Фото: The Sun / Natalie Swain
А что за награды? Бронза разрешает лечь спать на 15 минут позже или устроить пижамную вечеринку. Серебро позволяет спать не в кровати, а где-нибудь ещё, позволяет лечь спать на полчаса позже, поиграть в онлайн-игру или получить немного денег. Золотая награда позволяет получить больше денег, дольше поиграть в онлайн-игру или лечь спать на 1-2 часа позже. Также могут быть разные подарки.
Фото: The Sun / Natalie Swain
Пользователи соцсети отметили находчивость Натали и признались, что сами пользуются похожими системами вознаграждений. Это могут быть деньги или недорогие игрушки.
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