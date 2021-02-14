Женщина показала, что помогает ей воспитывать детей. И другим мамам понравился этот подход

Женщина послушала советы других родителей по воспитанию детей и решилась на эксперимент. Теперь её собственная идея служит примером для остальных.

Как сообщает The Sun, Натали Суэйн состоит в различных сообществах в соцсети Facebook. Поскольку Натали воспитывает двух детей (8 и 12 лет), он также читает советы родителей по выстраиванию хороших отношений с дочерями и сыновьями.

В какой-то момент Суэйн решила несколько изменить один из способов вознаграждения детей за хорошие поступки, который она увидела в Facebook. Натали создала коробку с наградами. Призы в ней бывают трёх типов: бронзовые, серебряные и золотые. Чтобы получить ту или иную награду, нужно услышать похвалу.