Мария Миронова впервые показала младшего сына. Мальчику исполнился год

Актриса Мария Миронова показала младшего сына Федора, недавно мальчику исполнился год. Ранее актриса никогда не выкладывала портреты малыша, фотографировала его со спины или закрывала лицо.

В этом году Марии исполнилось 47 лет, а ее старшему сыну уже 28. «Любовь моя, вот уже год, как ты пришел в этот мир! Он пролетел так быстро и так неимоверно насыщенно благодаря тебе. Я пытаюсь поймать момент, бегу за ним, он ускользает. Поймала,а он уже прошел», – написала Мария в своем аккаунте в Instagram.