Мария Миронова впервые показала младшего сына. Мальчику исполнился год
Актриса Мария Миронова показала младшего сына Федора, недавно мальчику исполнился год. Ранее актриса никогда не выкладывала портреты малыша, фотографировала его со спины или закрывала лицо.
В этом году Марии исполнилось 47 лет, а ее старшему сыну уже 28. «Любовь моя, вот уже год, как ты пришел в этот мир! Он пролетел так быстро и так неимоверно насыщенно благодаря тебе. Я пытаюсь поймать момент, бегу за ним, он ускользает. Поймала,а он уже прошел», – написала Мария в своем аккаунте в Instagram.
Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress
Известно, что Федор родился в Греции. Мария очень любит эту страну. Ранее она рассказывала, что вышла там замуж за отца малыша.
Однажды Миронова выложила фото двух сыновей, но лицо младшего предпочла закрыть стикером.
Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress
Своего мужа актриса не показывает в социальных сетях, на публике они тоже не появляются вместе. Мария говорит, что он далек от шоу-бизнеса.
Некоторые знаменитости редко выкладывают фото детей в Instagram. Например, актриса Анна Кошмал – подробнее здесь.