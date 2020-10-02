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Мария Миронова впервые показала младшего сына. Мальчику исполнился год

02 октября 2020 11:19
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Актриса Мария Миронова показала младшего сына Федора, недавно мальчику исполнился год. Ранее актриса никогда не выкладывала портреты малыша, фотографировала его со спины или закрывала лицо.

В этом году Марии исполнилось 47 лет, а ее старшему сыну уже 28. «Любовь моя, вот уже год, как ты пришел в этот мир! Он пролетел так быстро и так неимоверно насыщенно благодаря тебе. Я пытаюсь поймать момент, бегу за ним, он ускользает. Поймала,а он уже прошел»,  написала Мария в своем аккаунте в Instagram.

Мария Миронова впервые показала младшего сына. Мальчику исполнился год-1

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

Известно, что Федор родился в Греции. Мария очень любит эту страну. Ранее она рассказывала, что вышла там замуж за отца малыша.

Однажды Миронова выложила фото двух сыновей, но лицо младшего предпочла закрыть стикером.

Мария Миронова впервые показала младшего сына. Мальчику исполнился год-4

Фото: instagram.com/mariya_mironova_actress

Своего мужа актриса не показывает в социальных сетях, на публике они тоже не появляются вместе. Мария говорит, что он далек от шоу-бизнеса.

Некоторые знаменитости редко выкладывают фото детей в Instagram. Например, актриса Анна Кошмал  – подробнее здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Мария Миронова # Фотофакт

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