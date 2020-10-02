«Это когда-то были домашние животные». Как волонтёры помогают найти питомцам новую семью

Полугодовалому дворняге Сэму судьба подарила второй шанс. Брошенного беззащитного щенка приютила Валерия. Собачья жизнь заиграла новыми красками. Ушастый блондин разукрасил и будни хозяйки. Теперь эта сладкая парочка – не разлей вода.

Валерия Кукса:

Люди, которые живут именно в квартире с собаками, как правило, более активные и менее подвержены всяким заболеваниям. Когда у тебя появляется собака, ты понимаешь, что с ней приходится гулять, особенно если это щенок, ты постоянно находишься в движении. Собака за 15 минут до того, как ты приходишь, уже чувствует твой приход и это радость, счастье. Это действительно очень поддерживает тебя в повседневной жизни в какой-то рутине, когда ты учишься, работаешь, приходишь домой, а тебя ждут.

Там, где нашлось место для одного, свой уголок найдется всем нуждающимся. Чип и Дейл, Липтон, Элвис, Черчилль и другие получили временное пристанище. Владычица пушистого хозяйства – Анастасия. На передержке у спасительницы животных побывало уже несколько десятков хвостатых. Выходит, откормит и отдает в надежные и заботливые руки.

Анастасия, волонтер:

Действительно мы в ответе за тех, кого приручили, вот это все, что бездомное, оно не рождалось бездомным, это когда-то были домашние животные. Точно так же, как когда-то человек приручил животных. Я считаю, что их не только надо спасать, надо и помогать, и лечить, и заботиться, и любить как полноценных членов семьи.

Ко Всемирному дню защиты животных волонтерское общество «Эгида» организовывает акцию «Дорога домой».

Александра Скурчик, волонтер:

Мы проводим акции ежегодно, несколько раз в год. В январе была наша юбилейная акция, там около 40 животных нашли новый дом. Вообще, по статистике, за все время существования «Эгиды» более 14 тысяч животных уже находятся в счастливых историях. На нашей акции можно познакомиться с животными, выбрать себе друга, пообщаться и познакомиться с волонтерами, пообщаться с ветеринарным врачом. Если вы планируете взять кота или собаку, обязательно нужно взять с собой паспорт, поскольку с каждым новым владельцем составляем договор.