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Сыгравшая внучку Женю в «Сватах»‌ актриса показала редкое фото с сыном

12 мая 2020 07:49
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Звезда сериала «Сваты»‌ Анна Кошмал, которая сыграла роль внучки Жени, опубликовала трогательное фото со своим сыном.  

Снимок актриса разместила на своей странице в Instagram и приурочила его ко Дню матери, который отмечался в Украине 10 мая.  

Анна Кошмал:  
МАМА‌‌ самое теплое слово на свете. Всех мамочек поздравляю с этим замечательным статусом. Пусть наши дети пробуждают и воспитывают в нас все самое лучшее.  

Сыгравшая внучку Женю в «Сватах»‌ актриса показала редкое фото с сыном-1

Фото: instagram.com/smorkovkina

На фото сама Анна и ее сын, которые вместе дурачатся.  

Актриса почти не рассказывает о своей семье и редко выкладывает фото в свой аккаунт. Известно, что ее сына зовут Михаил. Он родился летом 2018 года.   

Сыгравшая внучку Женю в «Сватах»‌ актриса показала редкое фото с сыном-4

Фото: instagram.com/smorkovkina

Поклонники были в восторге от теплого снимка и пожелали маме и ребенку всего самого наилучшего. Многие были удивлены тому, что Анна стала мамой.  

Спустя 10 лет. Как изменились актрисы, сыгравшие роль внучки Жени в сериале «Сваты» (читать далее).  

# Звезды # калейдоскоп # Анна Кошмал # Фотофакт

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