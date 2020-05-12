Сыгравшая внучку Женю в «Сватах»‌ актриса показала редкое фото с сыном

Звезда сериала «Сваты»‌ Анна Кошмал, которая сыграла роль внучки Жени, опубликовала трогательное фото со своим сыном.

Снимок актриса разместила на своей странице в Instagram и приурочила его ко Дню матери, который отмечался в Украине 10 мая.

Анна Кошмал:

МАМА‌‌ –‌ самое теплое слово на свете. Всех мамочек поздравляю с этим замечательным статусом. Пусть наши дети пробуждают и воспитывают в нас все самое лучшее.