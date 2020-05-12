Сыгравшая внучку Женю в «Сватах» актриса показала редкое фото с сыном
Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал, которая сыграла роль внучки Жени, опубликовала трогательное фото со своим сыном.
Снимок актриса разместила на своей странице в Instagram и приурочила его ко Дню матери, который отмечался в Украине 10 мая.
Анна Кошмал:
МАМА – самое теплое слово на свете. Всех мамочек поздравляю с этим замечательным статусом. Пусть наши дети пробуждают и воспитывают в нас все самое лучшее.
Фото: instagram.com/smorkovkina
На фото сама Анна и ее сын, которые вместе дурачатся.
Актриса почти не рассказывает о своей семье и редко выкладывает фото в свой аккаунт. Известно, что ее сына зовут Михаил. Он родился летом 2018 года.
Фото: instagram.com/smorkovkina
Поклонники были в восторге от теплого снимка и пожелали маме и ребенку всего самого наилучшего. Многие были удивлены тому, что Анна стала мамой.
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