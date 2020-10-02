«Теперь у меня четыре сына». Евгений Плющенко и Яна Рудковская снова стали родителями

Малыш родился в конце сентября, но о пополнении пара объявила только первого октября. Рудковская написала, что стала мамой в четвертый раз: «Теперь у меня четыре сына, я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш – Арсений Евгеньевич Плющенко».

У продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко родился сын от суррогатной матери. Мальчика назвали Арсений. Радостной новостью Яна поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии можно увидеть и семилетнего Александра, он стал первым общим ребенком у пары, в этом году мальчик пошел в первый класс. Также у Яны от первого брака двое сыновей, у Плющенко тоже есть сын.

Подписчики были очень удивлены этой новостью, многие заметили, что Яна не была беременна, поэтому начали задавать вопросы и поздравлять:

«А кто родил?»

«Какая прекрасная новость! Поздравляю от всей души!»

«Как здорово, поздравляю, будьте счастливы!»