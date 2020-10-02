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«Теперь у меня четыре сына». Евгений Плющенко и Яна Рудковская снова стали родителями

02 октября 2020 08:39
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У продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко родился сын от суррогатной матери. Мальчика назвали Арсений. Радостной новостью Яна поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Малыш родился в конце сентября, но о пополнении пара объявила только первого октября. Рудковская написала, что стала мамой в четвертый раз: «Теперь у меня четыре сына, я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш  Арсений Евгеньевич Плющенко».

«Теперь у меня четыре сына». Евгений Плющенко и Яна Рудковская снова стали родителями-1

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

На фотографии можно увидеть и семилетнего Александра, он стал первым общим ребенком у пары, в этом году мальчик пошел в первый класс. Также у Яны от первого брака двое сыновей, у Плющенко тоже есть сын.

Подписчики были очень удивлены этой новостью, многие заметили, что Яна не была беременна, поэтому начали задавать вопросы и поздравлять:

«А кто родил?»

«Какая прекрасная новость! Поздравляю от всей души!»

«Как здорово, поздравляю, будьте счастливы!»

«Теперь у меня четыре сына». Евгений Плющенко и Яна Рудковская снова стали родителями-4

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Ранее в интервью Яна рассказывала, что несколько раз пыталась забеременеть сама, но все безуспешно. Тогда пара приняла решение о суррогатном материнстве и сообщила об этом еще в прошлом ноябре.

Ранее Дмитрий Маликов стал отцом, им с супругой сына выносила суррогатная мать – подробнее здесь.  

# Дети # калейдоскоп # Яна Рудковская # Евгений Плющенко # Фотофакт

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