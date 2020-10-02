Готовим яичницу в лаваше с колбасками и шампиньонами. Пошаговый рецепт

Приятного аппетита!

Кстати, вот несколько полезных советов и фактов.

Когда в магазине покупаете баварские колбаски, обращайте внимание, чтобы на них не было плесени, слизи – это говорит о том, что колбаски испорченные.

Баварские колбаски хорошо добавлять в супы, в закуски, в салаты, т. к. они придают пикантность нашему блюду.

Хороший состав баварских колбасок – это говядина, свинина, свиной шпик.

Когда покупаете шампиньоны, не мойте перед тем, как вы будете их хранить в холодильнике, потому что они как губка набирают влагу и очень быстро портятся. Лучше хранить их в пластиковом контейнере или в бумажном пакете. Шампиньоны хранятся 7-10 дней, после этого лучше их не использовать.

Когда выбираете шампиньоны, обязательно смотрите, чтобы не было под шляпкой плесени, чтобы они не были потемневшими, сухими, т. к. это говорит о том, что грибы испорчены.