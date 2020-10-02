Прямой эфир

Готовим яичницу в лаваше с колбасками и шампиньонами. Пошаговый рецепт

02 октября 2020 07:21
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: баварские колбаски (4 шт), томат (200 гр), шампиньоны (200 гр), яйца (3 шт), сливки (100 гр), соль, чёрный перец (по вкусу), зелень.

Готовим яичницу в лаваше с колбасками и шампиньонами. Пошаговый рецепт -1

Нарезаем произвольно баварские колбаски.

Готовим яичницу в лаваше с колбасками и шампиньонами. Пошаговый рецепт -4

Разогреваем сковородку. Нарезаем шампиньоны и томат.

Готовим яичницу в лаваше с колбасками и шампиньонами. Пошаговый рецепт -7

Наша сковорода разогрелась, добавляем туда сливочное масло и баварские колбаски. Их лучше обжаривать, тогда они раскрывают свой вкус и становятся еще более вкусными. Долго жарить их не надо.

Готовим яичницу в лаваше с колбасками и шампиньонами. Пошаговый рецепт -10

И следом отправляем шампиньоны. Немного солим, но имейте в виду, что баварские колбаски уже немного солёные. Добавляем чёрный перец, чтобы усилить вкус шампиньонов.

Готовим яичницу в лаваше с колбасками и шампиньонами. Пошаговый рецепт -13

Пока наша начинка жарится, взбиваем яйца со сливками до однородного состояния. При этом жарим колбаски с шампиньонами, делаем это до полуготовности.

Готовим яичницу в лаваше с колбасками и шампиньонами. Пошаговый рецепт -16

Нарезаем зелень и добавляем в нашу начинку. И в самом конце отправляем томат, чтобы он остался целым и не растушился.

Готовим яичницу в лаваше с колбасками и шампиньонами. Пошаговый рецепт -19

Нам понадобится форма для запекания, я использую сотейник. Мы ее смазываем сливочным маслом, чтобы лаваш не пристал к нашей форме, и выкладываем лаваш.

Готовим яичницу в лаваше с колбасками и шампиньонами. Пошаговый рецепт -22

Наша начинка готова. Выкладываем её в форму. Начинка может быть разной, это может быть просто омлет, это может быть омлет с рыбой, с мясом, может быть просто с овощами. Экспериментируйте и не бойтесь, что у вас что-то не получится.

Готовим яичницу в лаваше с колбасками и шампиньонами. Пошаговый рецепт -25

Заливаем омлетом и ставим в духовку запекать на 7-10 минут.

Готовим яичницу в лаваше с колбасками и шампиньонами. Пошаговый рецепт -28

Наш омлет в лаваше уже запёкся, можем его доставать. Нарезаем ещё немного зелени и посыпаем. Наш омлет в лаваше готов.

Готовим яичницу в лаваше с колбасками и шампиньонами. Пошаговый рецепт -31

Приятного аппетита!

Кстати, вот несколько полезных советов и фактов.

Когда в магазине покупаете баварские колбаски, обращайте внимание, чтобы на них не было плесени, слизи – это говорит о том, что колбаски испорченные.

Баварские колбаски хорошо добавлять в супы, в закуски, в салаты, т. к. они придают пикантность нашему блюду.

Хороший состав баварских колбасок – это говядина, свинина, свиной шпик.

Когда покупаете шампиньоны, не мойте перед тем, как вы будете их хранить в холодильнике, потому что они как губка набирают влагу и очень быстро портятся. Лучше хранить их в пластиковом контейнере или в бумажном пакете. Шампиньоны хранятся 7-10 дней, после этого лучше их не использовать.

Когда выбираете шампиньоны, обязательно смотрите, чтобы не было под шляпкой плесени, чтобы они не были потемневшими, сухими, т. к. это говорит о том, что грибы испорчены.

# Рецепты # калейдоскоп # Вадим Парханович # Фотофакт # Рецепты

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