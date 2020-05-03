Дочь-композитор и внуки Владимира Познера. Как выглядят дети известного журналиста
Владимир Познер – один из известнейших журналистов России. 1 апреля Владимиру Владимировичу исполнилось 86 лет.
Телеведущий в интервью часто рассказывает о своей семье. Его мать Жеральдин Люттен была француженкой, а папа Владимир Познер эмигрировал в 1922 году из России. Вскоре после рождения сына Жеральдин уехала в США, спустя пять лет отец забрал семью снова во Францию.
Вскоре началась Вторая мировая война. Семья была вынуждена бежать в США.
Фото: instagram.com/pozneronline
В фильме к своему юбилею Владимир Познер рассказал, что в нем до сих пор очень сильно сидят воспоминания о войне.
Владимир Познер:
Через много лет, когда я стал снимать фильмы о разных странах, я снял фильм о Германии. Это было мучительно. Я военный ребенок, я очень хорошо помню, что сотворили немцы. Я их ненавидел, ненавидел эту страну. Не хотел делать этот фильм, не хотел ехать по Германии. Да и сейчас не очень понимаю, хочу ли я. Потому что настолько сильно сидит во мне эта память о войне, об этих концлагерях, обо всех этих ужасах.
В 1960 году у Владимира Познера и его первой супруги родилась дочь. Девочку назвали Екатерина. Она стала пианисткой и композитором.
Екатерина живет в Берлине более 20 лет. Она вышла замуж за немца.
Дочь журналиста признается, что у нее никогда не было ощущения, что отцу что-то неинтересно, что он не принимает участия в чем-то, хотя он часто был занят.
Дочь. Кадр из фильма «Времена не выбирают», опубликованного на YouTube-канале «Красный квадрат»
Владимир Познер:
Мы с моей дочерью настоящие друзья. Она замечательный человек, талантливый композитор.
Екатерина пишет музыку к фильмам отца.
У Владимира Познера два внука. По словам их мамы, они называют дедушку Вовочка.
Внучка. Кадр из фильма «Времена не выбирают», опубликованного на YouTube-канале «Красный квадрат»
Страшей внучке Марии 36 лет, младшему внуку Николаю - 25. Они отмечают, что дедушка помогает им, в том числе исполнять их мечты, а они восхищаются его честности и храбрости.
Внук. Кадр из фильма «Времена не выбирают», опубликованного на YouTube-канале «Красный квадрат»
У журналиста есть и правнук: в 2014 году Мария родила мальчика, которого назвали Валентин. Он разговаривает на трех языках.
Владимир Познер отмечает, что он счастливый человек, потому что у него такие отношения с семьей.
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