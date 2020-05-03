Дочь-композитор и внуки Владимира Познера. Как выглядят дети известного журналиста

Телеведущий в интервью часто рассказывает о своей семье. Его мать Жеральдин Люттен была француженкой, а папа Владимир Познер эмигрировал в 1922 году из России. Вскоре после рождения сына Жеральдин уехала в США, спустя пять лет отец забрал семью снова во Францию.

В фильме к своему юбилею Владимир Познер рассказал, что в нем до сих пор очень сильно сидят воспоминания о войне.

Владимир Познер:

Через много лет, когда я стал снимать фильмы о разных странах, я снял фильм о Германии. Это было мучительно. Я военный ребенок, я очень хорошо помню, что сотворили немцы. Я их ненавидел, ненавидел эту страну. Не хотел делать этот фильм, не хотел ехать по Германии. Да и сейчас не очень понимаю, хочу ли я. Потому что настолько сильно сидит во мне эта память о войне, об этих концлагерях, обо всех этих ужасах.

В 1960 году у Владимира Познера и его первой супруги родилась дочь. Девочку назвали Екатерина. Она стала пианисткой и композитором.

Екатерина живет в Берлине более 20 лет. Она вышла замуж за немца.

Дочь журналиста признается, что у нее никогда не было ощущения, что отцу что-то неинтересно, что он не принимает участия в чем-то, хотя он часто был занят.