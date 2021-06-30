Девушка причесалась бумагой и прославилась. Посмотрите, что стало с её волосами

О красивой прическе мечтают многие, но не все знают, что добиться ее можно с помощью обычного листа бумаги. Конечно, это вряд ли заменит специальные средства или поход в салон красоты, но сам результат удивляет.

Интересным лайфхаком поделилась тиктокерша Snconroy из Нью-Йорка. В своем видео девушка наглядно показывает, что для предотвращения электризации волос, достаточно иметь при себе всего лишь бумажный лист.