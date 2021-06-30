Девушка причесалась бумагой и прославилась. Посмотрите, что стало с её волосами
О красивой прическе мечтают многие, но не все знают, что добиться ее можно с помощью обычного листа бумаги. Конечно, это вряд ли заменит специальные средства или поход в салон красоты, но сам результат удивляет.
Интересным лайфхаком поделилась тиктокерша Snconroy из Нью-Йорка. В своем видео девушка наглядно показывает, что для предотвращения электризации волос, достаточно иметь при себе всего лишь бумажный лист.
Фото: tiktok.com/@snconroy
На кадрах Snconroy вначале расчесывает свои волосы, а затем, опустив голову, быстро проводит по ним бумагой, из-за чего те становятся более гладкими, чем в начале ролика. Это облегчает не только создание прически, но и не портит их структуру.
Фото: tiktok.com/@snconroy
Сама девушка уже давно пользуется данным лайфхаком, а про лак и вовсе забыла. Почему же это работает? Все объясняется простой физикой: бумага снимает статическое электричество, которое возникает из-за трения волос об расческу.
Фото: tiktok.com/@snconroy
Для улучшения эффекта Snconroy рекомендует использовать антистатическую бумагу.
Но не всем повезло с созданием идеальной прически. После похода к парикмахеру девушка стала похожа на зебру – здесь подробности.