Девочка попалась на краже сладостей и рассмешила людей. Её реакция достойна «Оскара»

Двухлетняя девочка хотела похитить у бабушки сладости, но была поймана с поличным. Реакция хитрого ребёнка растопила сердца пользователей соцсетей. 41-летняя Крис Вон поделилась на своей странице в Facebook роликом с внучкой. На кадрах девочка стоит с пакетиком сладостей в руке. Ребёнок, похоже, решил воспользоваться хорошо известным среди котов принципом: если я не вижу тебя, то ты не видишь меня. Знает, что нельзя. Кошка придумала хитрость, чтобы сидеть за столом

Фото: facebook.com/christina.i.thomas

Однако бабушка продолжала убеждать внучку, что надо бы вернуть угощение на место. Также Вон добавила, что притворяться спящей смысла нет. В итоге девочка сдалась, и открыла глаза. Но при этом малышка так обаятельно улыбнулась, что, похоже, у Крис растаяло сердце, ведь на этом ролик и закончился.

Фото: facebook.com/christina.i.thomas

К настоящему моменту видео набрало более 1,7 миллиона просмотров. А пользователи соцсетей признались, что после улыбки девочки готовы были не только простить ей кражу сладостей, но ещё и вручить кинопремию за отличную актёрскую работу.

Фото: facebook.com/christina.i.thomas