Девушка нашла в доме куклу и выкинула её. То, что произошло на следующий день, шокирует

Девушка купила старый дом и стала наводить в нем порядок. Во время уборки она обнаружила куклу и сразу же выкинула ее. На следующий день произошло нечто шокирующее. Отец девушки опубликовал это фото в Facebook.
Девушка купила старый дом и стала наводить в нем порядок. Во время уборки она обнаружила куклу и сразу же выкинула ее. На следующий день произошло нечто шокирующее. Отец девушки опубликовал это фото в Facebook.
Фото: facebook.com/ WeirdSecondhandFinds
Мужчина написал, что его дочь купила дом, построенный в 1800 году. А про куклу, которую она выкинула, девушка вовсе забыла. Но утром ее ждал сюрприз, как в фильме ужасов.
Фото: facebook.com/ WeirdSecondhandFinds
Та самая кукла вернулась и смотрела прямо в ее окно.
Отец по имени Бони Тоган сразу признался, что здесь нет никакой мистики. Он просто захотел разыграть свою дочь. Несмотря на это, пользователи сети бурно отреагировали на такие фотографии.
Фото: facebook.com/ WeirdSecondhandFinds
«Я бы в тот же момент выставила этот дом на продажу».
«Если бы у клоуна из «Оно» и у куклы Чаки был ребёнок, это была бы она».
«Пока так шутят над кем-то, я готова смеяться целыми днями».
А эта девушка услышала стук в дверь и пошла открывать. Кажется, хозяйка дома не смотрела фильмы ужасов (подробнее здесь).