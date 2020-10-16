Девушка нашла в доме куклу и выкинула её. То, что произошло на следующий день, шокирует

Девушка купила старый дом и стала наводить в нем порядок. Во время уборки она обнаружила куклу и сразу же выкинула ее. На следующий день произошло нечто шокирующее. Отец девушки опубликовал это фото в Facebook.

Мужчина написал, что его дочь купила дом, построенный в 1800 году. А про куклу, которую она выкинула, девушка вовсе забыла. Но утром ее ждал сюрприз, как в фильме ужасов.

Отец по имени Бони Тоган сразу признался, что здесь нет никакой мистики. Он просто захотел разыграть свою дочь. Несмотря на это, пользователи сети бурно отреагировали на такие фотографии.

Та самая кукла вернулась и смотрела прямо в ее окно.

«Я бы в тот же момент выставила этот дом на продажу».

«Если бы у клоуна из «Оно» и у куклы Чаки был ребёнок, это была бы она».

«Пока так шутят над кем-то, я готова смеяться целыми днями».