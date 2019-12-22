«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек

Бабушки, дедушки и их внуки имеют особую связь. Кто, как не бабушка с дедушкой, подарит в честь праздника или даже без повода конфеты, печенье и немного денег? Выросшие внуки с любовью вспоминают родителей своих родителей и делятся историями с друзьями.

Иногда люди так восхищаются бабушками и дедушками, что выкладывают их фотографии на страницах интернет-ресурсов. Мы собрали девять недавно опубликованных снимков, на которых нынче пожилые люди выглядят молодыми и энергичными.

«Фото помолвки моих бабушки и дедушки, примерно 1940 год. Редкий снежный бой в Бомонте, штат Техас»,