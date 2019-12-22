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«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек

22 декабря 2019 12:14
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Бабушки, дедушки и их внуки имеют особую связь. Кто, как не бабушка с дедушкой, подарит в честь праздника или даже без повода конфеты, печенье и немного денег? Выросшие внуки с любовью вспоминают родителей своих родителей и делятся историями с друзьями. 

Иногда люди так восхищаются бабушками и дедушками, что выкладывают их фотографии на страницах интернет-ресурсов. Мы собрали девять недавно опубликованных снимков, на которых нынче пожилые люди выглядят молодыми и энергичными. 

«Фото помолвки моих бабушки и дедушки, примерно 1940 год. Редкий снежный бой в Бомонте, штат Техас», 

«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек-1

Фото: reddit.com/user/IrshTxn 

«Дедушка с улыбкой, которая никогда не угасала, пока он жил. Начало 80-х», 

«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек-4

Фото: reddit.com/user/salladallas 

«Мои прадедушка и прабабушка, примерно 1954 год», 

Это же прошлый век! Пользователи соцсетей показали фотографии своих отцов и дедушек в молодости 

«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек-7

Фото: reddit.com/user/OhWhyPleaseNo 

«Мои бабушка и дедушка, Кент (штат Вашингтон), декабрь 1960 года», 

«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек-10

Фото: reddit.com/user/daleweeksphoto 

«Мои бабушка и дедушка, Уильям «Билл» и Джоанн. Посещение танцев в 1967 году в Вестерн Гольф и Кантри Клаб в Редфорде, Мичиган. Слишком круто», 

«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек-13

Фото: reddit.com/user/bashagab 

«Мои прапрабабушка и прапрадедушка. Теннесси Флоренс Пич и Роберт Ли Марлин (1925)», 

«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек-16

Фото: reddit.com/user/SilentWalrus92 

«Свадьба моих прадедушки и прабабушки. Моя бабушка и сейчас такая же красивая», 

Внуки и внучки поделились в соцсетях фотографиями своих бабушек в молодости. И они удивительно красивые 

«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек-19

Фото: reddit.com/user/MSobel00 

«Мои дедушка и бабушка, 1952 год, им 17 и 16 лет. Фото сделано незадолго до того, как они сбежали из дома. Всё ещё вместе 67 лет спустя», 

«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек-22

Фото: reddit.com/user/mtgriffin 

«Мои бабушка и дедушка, 1959 год». 

«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек-25

Фото: reddit.com/user/nikegrapes 

«Бабушка Галя и дедушка Володя в день свадьбы (3 августа 1963 г.)»,

«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек-28

Фото: vk.com/tebya_zovyt

«Бабуля с дедом, сидят все разобиженные друг на друга, но в гостях отношения не выясняют»,

«Они слишком круты». Внуки показали фотографии своих молодых бабушек и дедушек-31

Фото: vk.com/tebya_zovyt / Жанна Кучерова

Кстати, ранее пользователи соцсетей показали фотографии своих мам, которым более 40 лет.

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# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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