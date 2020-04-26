Холмс мог бы гордиться. Почтальон нашёл получателя посылки без адреса
Новости Великобритании. Почтальон получил конверт, на котором не был написан точный адрес. Мужчина мог бы не доставлять послание, но захотел попробовать себя в роли детектива.
Как сообщает BBC, всё началось с того, что почтовый служащий Даррелл Гилмор из британского города Шеффилд получил загадочный конверт. Отправитель написал, что очень важно, чтобы посылка была доставлена адресату.
Фото: facebook.com/darrell.gilmour
В качестве подсказок на конверте было написано, что получателя зовут Дэвид Эассон, он живёт где-то в Шеффилде, у мужчины есть собака или ребёнок, возможно, и собака, и ребёнок. Также сообщалось имя жены адресата и его место работы.
Фото: twitter.com/DavidEasson
Гилмор воспользовался соцсетями, чтобы найти человека, который подходит под описание. Примерно в полчетвёртого ночи почтальон нашёл нужного Эассона и написал ему, чтобы узнать, он ли является получателем. Дэвид подтвердил, что посылка предназначается ему.
Фото: twitter.com/DavidEasson
Выяснилось, что отправителем является знакомый Эассона, который захотел устроить ему сюрприз. В конверте находился шоколад, который Дэвид попробовал, когда ездил по работе в Норвегию. Шоколад очень понравился мужчине, и он говорил, что с удовольствием съел бы ещё.
Фото: facebook.com/davideasson
Узнав, сколько сил приложил почтальон, чтобы доставить посылку, Эассон поблагодарил мужчину и отметил, что тот проделал отличную детективную работу.
Кстати, месяцем ранее мы рассказывали о другом почтальоне, который очень ответственно относится к своей работе.
Мужчина разносит посылки в смешных костюмах – здесь подробнее.