Холмс мог бы гордиться. Почтальон нашёл получателя посылки без адреса

Новости Великобритании. Почтальон получил конверт, на котором не был написан точный адрес. Мужчина мог бы не доставлять послание, но захотел попробовать себя в роли детектива.

Как сообщает BBC, всё началось с того, что почтовый служащий Даррелл Гилмор из британского города Шеффилд получил загадочный конверт. Отправитель написал, что очень важно, чтобы посылка была доставлена адресату.