«Все побежали, и я побежал»: школьник с полным портфелем случайно пробежал полумарафон

Новости Кыргызстана. Маленький житель Кыргызстана случайно пробежал полумарафон – 21 километр. Бекжан Кармышаков с полным портфелем за плечами всю дорогу подбадривал подуставших бегунов и подкармливал конфетами и печеньем, которые ему положила мама.



Бекжан Кармышаков, ученик 6-го класса (корреспонденту Sputnik Кыргызстан):

Все побежали, и я побежал. В школу мама положила мне еды, так вот, по пути я все ребятам раздал. Я бегаю по утрам, мне несложно пробежать такое расстояние.

Мальчика уже пригласили в спортивную школу по легкой атлетике в Бишкеке.

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