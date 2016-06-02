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«Все побежали, и я побежал»: школьник с полным портфелем случайно пробежал полумарафон

02 июня 2016 12:05
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Новости Кыргызстана. Маленький житель Кыргызстана случайно пробежал полумарафон – 21 километр. Бекжан Кармышаков с полным портфелем за плечами всю дорогу подбадривал подуставших бегунов и подкармливал конфетами и печеньем, которые ему положила мама.

Бекжан Кармышаков, ученик 6-го класса (корреспонденту Sputnik Кыргызстан):
Все побежали, и я побежал. В школу мама положила мне еды, так вот, по пути я все ребятам раздал. Я бегаю по утрам, мне несложно пробежать такое расстояние.

Мальчика уже пригласили в спортивную школу по легкой атлетике в Бишкеке.

Несколько месяцев назад внимание общественности было приковано к персоне 100-летней американки. Она установила мировой рекорд по бегу. Несмотря на почтенный возраст, Ида Киилинг из Нью-Йорка активно тренируется и даже отжимается на коврике. Здесь видео.

# Рекорды # калейдоскоп # Бекжан Кармышаков

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