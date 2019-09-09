Девушка продала близнецов, чтобы погасить кредит и купить мобильник

Новости Китая. Девушка в возрасте около двадцати лет продала своих детей. Полученными деньгами она поделилась с отцом мальчиков.

Как сообщает AsiaOne, правоохранительные органы узнали о произошедшем случайно, пока раскрывали другое дело. Девушка Ма продала своих новорождённых близнецов за 12,6 тысяч долларов.

В ходе разговора с полицейскими китаянка пояснила, что она была без гроша в кармане и в долгах, а родители отказались ей помогать, потому что Ма забеременела вне брака.

По предварительной информации, отец детей Ву тоже отказался брать на себя ответственность за близнецов. Кроме того, он попросил у Ма часть денег, полученных за продажу ребят.

К тому моменту, когда родители были арестованы, они уже успели потратить все деньги. Свою часть девушка потратила на погашение кредита и покупку мобильника.

В ходе дальнейшего расследование удалось найти детей, они были проданы двум парам в провинции Аньхой. Близнецов вернули родителям Ма.

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