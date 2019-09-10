«Бывает, подходит, лапки кверху – чеши, хозяин». Как минчане завели лис и что из этого вышло

Мейн-кунами и хаски никого не удивишь. В последнее время минчане стали заводить енотов, воронов и даже лис!

Знакомьтесь – звезда Уручья! За селфи к нему выстраиваются в очередь! Вот только, кто кого приручил – вопрос. За последние два месяца минчанин Сергей Щербак перестал дымить и задерживаться в клубах. Теперь сантехник и разработчик сайтов наматывает не меньше десяти километров в день и торопится с лакомствами к своему питомцу.

Сергей Щербак, хозяин лиса:

В основном, покупаю дичь у охотников, а так ест говядину, индейку, курицу не особо, субпродукты – любимая печень, сыр.

Рыжего Сергей усыновил на звероферме. О такой сладкой жизни лисенок мог только мечтать. Дикость постепенно переросла в дружбу, но инстинкты оживают, как только на горизонте появляется опасность. Сергей Щербак:

Покусывает, когда играет, небольно. Но вот на носу шрам остался после того, как нерадивый собачник не захотел пристегнуть к поводку свою собаку, и собака напала на нас. Сам, бывает, подходит, лапки кверху – чеши, хозяин.

Эльза на прогулке время не теряет. Пока ее друг Лис поглядывает на уток, она нагоняет аппетит корешками. Малышка могла уйти на чью-ту шубу, если бы не объявление в Интернете. Теперь программист Тимофей Белоусов счастлив, как никогда. В его жизни, наконец-то, появился режим.

Тимофей Белоусов, хозяин лисы:

Я просто до этого ездил на самокате на работу, хотя работа недалеко, набрал немного вес. Начал с ней гулять – на самокате перестал ездить и вес, соответственно, ушел.

Новый член семьи сдружился даже с котом, правда укрощение строптивой обходится в копеечку. Тимофей Белоусов:

По субботам и воскресеньям я стараюсь выезжать в лес. Ночью, если ты с ней погулял, поиграл, накормил – она ведет тихо.

Вакцинацию и регистрацию в ЖЭС хозяева прошли, в планах стерилизация, чтобы избежать ненужной агрессии. Но несмотря на все прелести, специалисты рекомендуют 7 раз отмерить! Ирина Трояновская, руководитель центра помощи диким животным:

Любое резкое движение руками, лисы трусливые по природе, и у них либо прятаться, когда нет возможности убежать и спрятаться некуда – агрессия и она будет кусать. Не потому, что она плохая и злая, а потому что ей страшно и нужно защищаться. Это нормальная реакция. Тимофей Белоусов:

Если люди увидят, что если она меня просто когтем случайно поцарапала, потому что ей опора нужна, у них же шок будет! При этом, если кошка тебя поцарапает – ну, это же кошка, ничего страшного. Ну, вопрос отношения.

Сергей Сас, ветеринар:

Он стал половозрелым, он, упаси Бог, укусил ребенка или кого бы то ни было – отношение резко меняется. Если его отправить в лес, он там не сможет жить. Таких животных достаточно в зоопарке и пристроить его туда будет сложно.

Ирина Трояновская спасла и вернула в лес десятки диких животных. Признается, даже если лисята выкормлены из бутылочки, в 4-5 месяцев гены берут свое. Ирина Трояновская:

Пищевая агрессия всегда остается, образ жизни – ночной, ночью они начинают все уничтожать. Заставить животное – да, можно заставить поменять образ жизни, подстроиться под человека, но как это скажется на его здоровье?! Если хочется держать дикое животное, езжай в частный дом, строй вольер и дай ему возможность жить, хотя бы приближено к естественным условиям питания.

Сергей Щербак:

На воле он прожил бы 10 месяцев , два года, ну, 5 максимум, а тут у него есть возможность прожить 20-25 лет.

Меж тем хвостатые собирают улыбки минчан и украшают ленты в соцсетях. Это как история с Маугли, только наоборот. Каким будет результат, зависит от тех, кто приручил. Но покатушки на машине лису по душе.