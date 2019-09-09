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Видны родинки и морщины. Художник пишет невероятно реалистичные картины

09 сентября 2019 18:58
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Знаете ли вы о таком направлении в искусстве, как гиперреализм? Его суть в том, чтобы передавать увиденное максимально реалистично. Иногда авторы добавляют определённые детали, чтобы сделать своё произведение даже более реальным, чем то, что существует на самом деле.

Недавно мы случайно увидели Instagram южнокорейского художника Чжунвона Чонга. Его работы настолько поразили нас своей реалистичностью, что мы решили показать их вам.

Персонажи знаменитых картин после обработки начали улыбаться. Это очень весело

Видны родинки и морщины. Художник пишет невероятно реалистичные картины-1

Фото: instagram.com/joongwonjeong

Винсент ван Гог

Видны родинки и морщины. Художник пишет невероятно реалистичные картины-4

Фото: instagram.com/joongwonjeong

Венера Милосская

Видны родинки и морщины. Художник пишет невероятно реалистичные картины-7

Фото: instagram.com/joongwonjeong

Чарлз Дарвин

Видны родинки и морщины. Художник пишет невероятно реалистичные картины-10

Фото: instagram.com/joongwonjeong

Джулиано Медичи

Видны родинки и морщины. Художник пишет невероятно реалистичные картины-13

Фото: instagram.com/joongwonjeong

Констанция Бонарелли

Видны родинки и морщины. Художник пишет невероятно реалистичные картины-16

Фото: instagram.com/joongwonjeong

Джордж Лукас

Видны родинки и морщины. Художник пишет невероятно реалистичные картины-19

Фото: instagram.com/joongwonjeong

Луций Анней Сенека

Видны родинки и морщины. Художник пишет невероятно реалистичные картины-22

Фото: instagram.com/joongwonjeong

«Сотворение Адама» Микеланджело

Видны родинки и морщины. Художник пишет невероятно реалистичные картины-25

Фото: instagram.com/joongwonjeong

Зигмунд Фрейд

Видны родинки и морщины. Художник пишет невероятно реалистичные картины-28

Фото: instagram.com/joongwonjeong

Том Холланд

Видны родинки и морщины. Художник пишет невероятно реалистичные картины-31

Фото: instagram.com/joongwonjeong

# Художник # калейдоскоп # Фотофакт

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