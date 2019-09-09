Видны родинки и морщины. Художник пишет невероятно реалистичные картины
Знаете ли вы о таком направлении в искусстве, как гиперреализм? Его суть в том, чтобы передавать увиденное максимально реалистично. Иногда авторы добавляют определённые детали, чтобы сделать своё произведение даже более реальным, чем то, что существует на самом деле.
Недавно мы случайно увидели Instagram южнокорейского художника Чжунвона Чонга. Его работы настолько поразили нас своей реалистичностью, что мы решили показать их вам.
Персонажи знаменитых картин после обработки начали улыбаться. Это очень весело
Фото: instagram.com/joongwonjeong
Винсент ван Гог
Фото: instagram.com/joongwonjeong
Венера Милосская
Фото: instagram.com/joongwonjeong
Чарлз Дарвин
Фото: instagram.com/joongwonjeong
Джулиано Медичи
Фото: instagram.com/joongwonjeong
Констанция Бонарелли
Фото: instagram.com/joongwonjeong
Джордж Лукас
Фото: instagram.com/joongwonjeong
Луций Анней Сенека
Фото: instagram.com/joongwonjeong
«Сотворение Адама» Микеланджело
Фото: instagram.com/joongwonjeong
Зигмунд Фрейд
Фото: instagram.com/joongwonjeong
Том Холланд
Фото: instagram.com/joongwonjeong