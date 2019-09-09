Видны родинки и морщины. Художник пишет невероятно реалистичные картины

Знаете ли вы о таком направлении в искусстве, как гиперреализм? Его суть в том, чтобы передавать увиденное максимально реалистично. Иногда авторы добавляют определённые детали, чтобы сделать своё произведение даже более реальным, чем то, что существует на самом деле.

Недавно мы случайно увидели Instagram южнокорейского художника Чжунвона Чонга. Его работы настолько поразили нас своей реалистичностью, что мы решили показать их вам.

Персонажи знаменитых картин после обработки начали улыбаться. Это очень весело