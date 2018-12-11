Максим Галкин показал, какие блюда он ест на ночь

Новости России. Максим Галкин показал, чем питается дома.

Видео с прогулкой по кухне артист опубликовал на своей странице в Instagram. «А не поесть ли на ночь», – спросил у подписчиков Галкин.

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На плите юмориста ожидал бефстроганов и картофельное пюре. Артист признался, что он любит, приходя домой, подходить к плите и проверять, что же там есть вкусного.

Максим Галкин:

Вот когда бефстроганов на плите – он гораздо вкуснее, чем когда уже на тарелке.