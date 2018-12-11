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Блогер из США, у которого 250 тысяч подписчиков на YouTube, прогулялся по Минску

11 декабря 2018 11:32
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Новости Беларуси. Автор популярного YouTube-канала о путешествиях, за которым следят более 250 тысяч человек, Габриэль Моррис посетил Минск.

Видео турист уже опубликовал на YouTube-канале. Во время прогулки Габриэль рассказал свои впечатления от города. Видео уже посмотрели более 10 тысяч раз.

Блогер из США, у которого 250 тысяч подписчиков на YouTube, прогулялся по Минску-1

Фото: скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Gabriel Traveler»

Габриэль Моррис родился в Ванкувере, но вырос в северной Калифорнии. Впервые начал путешествовать по миру в возрасте 18 лет, когда отправлялся в поход по Европе. С тех пор он посетил 27 стран и провел около трех лет своей жизни в поездках. Он является автором нескольких книг, одна из которых о бюджетных путешествиях.

В Минске блогер начал свое путешествие с Октябрьской площади, прогулялся по проспекту Независимости, по Троицкому предместью, у Ратуши, посетил Остров слез. Для прогулки Габриэль выбрал «солнечный декабрьский денек».

Блогер из США, у которого 250 тысяч подписчиков на YouTube, прогулялся по Минску-4

Фото: скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Gabriel Traveler»

И посоветовал туристам посетить белорусскую столицу. «Это невероятный город, здесь можно остановиться на три-четыре дня, а если есть больше времени, то можно посетить другие белорусские города».

«Самыми опасными были змеи»». Минчанки прошли путь Святого Иакова, а это 400 км пешком (читать далее).

# Туризм # калейдоскоп

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