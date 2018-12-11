В БГУ открыли магазин с фирменной одеждой и сувенирами. Показываем, как они выглядят

Студсоветы на страже интересов студентов. Теперь учащиеся ВУЗов – полноправные партнёры в университетах. И наравне с деканатом могут реализовывать молодёжную политику и решать насущные проблемы. К примеру, в БГУ такая организация существует уже более двадцати лет. Семь крупных объединений помогают в разработке новых методик преподавания, организации мероприятий и участвуют в международных программах и форумах.

Евгений Харук, председатель Студенческой Ассамблеи:

Так, например, любой студент может прийти со своим проектом в университет, либо в управление воспитательной работы, либо в студенческие организации и его проект будет поддержан, помогут реализовать. Так, Студенческая Ассамблея поддержала уже не один бизнес-проект.

Евгений Харук:

Как правило, наша организация помогает студентам с разработкой этих проектов, с внедрением в систему университета, поиском первых партнёров, с дальнейшим продвижением. Таким примером может быть магазин, который недавно открылся в нашем университете.

«Крама БДУ» стала официальным магазином символики учебного заведения. Инициативу реализовали сами студенты и выпускники. На прилавках – широкий ассортимент товаров, который, к слову, планируют расширять.

Илья Лемец, директор «Крамы БДУ»:

В день открытия мы еле справились с потоком людей, мы не ожидали, что их будет настолько много. Популярностью пользовались все единицы, в основном, блокноты, ручки. Просят сделать то же самое для факультетов.

В магазине есть и книга замечаний. Ребята шутят, что, слава богу, пока никто ничего там не написал. Проект молодой и пока неясно, что ждет его в будущем, но точно известно: студенты гордятся родным ВУЗом и охотно носят вещи с символикой университета.

Кроме этого, студенческие сообщества активно участвуют в организации веломарафонов, выставок, концертов и традиционных капустников. Геннадий Бородун, студент факультета журналистики БГУ:

Также в СтудСоюзе БГУ есть образовательный проект «Студент на неделю». Он начинался всего с одного факультета, моего – журналистики. Его придумал Кирилл Карабан, наш выпускник. После чего он перекочевал на все факультеты, приходят абитуриенты и целую неделю посещают пары на факультете. После чего, им выдают сертификаты и они лучше понимают, нравится им этот факультет, будет ли он поступать этим летом туда или нет.