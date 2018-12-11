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Беременная Меган Маркл ошеломила толпу модников элегантным образом «total black»

11 декабря 2018 10:15
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Новости Великобритании. Меган Маркл ошеломила толпу модников, неожиданно выступив на British Fashion Awards.  

Как сообщает Daily Mail, церемония состоялась в Лондоне. Выход беременной герцогини вызвал самую бурную реакцию гостей праздника. Участие Меган Маркл в мероприятии ранее не было анонсировано.  

Беременная Меган Маркл ошеломила толпу модников элегантным образом «total black»-1

Меган появилась на сцене, чтобы вручить награду дизайнеру своего свадебного платья – Клэр Уэйт Келлер, которая является креативным директором модного дома Givenchy. Келлер стала обладательницей приза «Британский дизайнер женской одежды года».   

«Кейт и Меган – очень разные люди». Принц Гарри и Меган Маркл переезжают из-за разногласий с семьёй брата (читать далее).  

Дизайнер была поражена таким сюрпризом и отметила, что Маркл «такая удивительная. Я познакомилась с Меган очень близко и рада, что мне доверили в такой важный момент жизни».  

Беременная Меган Маркл ошеломила толпу модников элегантным образом «total black»-4

Беременная герцогиня появилась в черном платье, с минимумом косметики, собрала волосы в пучок и добавила к образу простые золотые серьги и золотые браслеты.   

Беременная Меган Маркл ошеломила толпу модников элегантным образом «total black»-7

Меган Маркл также обратилась к модницам, которые собрались в зале.  

Меган Маркл:  
Мне очень приятно быть здесь, отмечать британскую моду и британских дизайнеров, в моем новом доме – в Великобритании.   

Кейт Миддлтон и Меган Маркл ослепительно выглядели на ужине Royal Foundation  

Беременная Меган Маркл ошеломила толпу модников элегантным образом «total black»-10

Беременная Меган Маркл ошеломила толпу модников элегантным образом «total black»-12

# Королевская семья # калейдоскоп # Меган Маркл # Фотофакт

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