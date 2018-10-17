Магнитная буря 19 октября: как она повлияет на организм и чего не стоит делать в этот день

19 октября жителей Земли ждет магнитная буря. Однако метеочувствительные люди могут чувствовать недомогание еще несколько дней – и 18, и 20 октября. Следующая сильная магнитная буря будет только спустя несколько недель – 3 ноября.

Серьезных исследований о воздействии магнитных бурь на человека нет, однако в дни геомагнитных колебаний некоторые люди начинают чувствовать себя плохо.

Метеочувствительным людям может быть дискомфортно – человек может испытывать головокружение, сонливость или бессонницу, тревогу без причины, учащенное сердцебиение, усталость, снижение памяти и внимания, беспокойство, раздражительность, обострение хронических заболеваний, повышение давления.

Специалисты советуют пить побольше воды и уменьшить потребление соли, которая задерживает воду в организме. Врачи советуют в дни магнитных бурь особенно следить за сном – желательно спать не менее 8 часов, стоит избегать тяжелой работы, физических нагрузок и побольше отдыхать. Также стоит обратить внимание на свой рацион и избегать соленой, жирной и острой пищи, а отдать предпочтение полезным продуктам.