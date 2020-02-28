Мама с дочкой в пакете. Как изменились люди на фото за 33 года

Венгерский фотограф Аттила Манек неожиданно для себя приобрёл популярность в соцсетях. Кто-то выложил снимок, который мужчина сделал на рынке в Будапеште 33 года назад.

Пользователи соцсетей заинтересовались фотографией по разным причинам. Кто-то увидел в женщине на снимке принцессу Диану, а кто-то вспомнил времена СССР. Многие комментаторы написали, что с интересом бы посмотрели, как за прошедшее время изменились главные герои снимка.

Об этом узнал и Манек. Оказалась, что исполнить просьбу пользователей соцсетей несложно, поскольку на снимке изображены супруга и дочка Аттилы. Мужчина попросил их попозировать снова, и спустя 33 года была сделана ещё одна фотография.

Сейчас дочь Аттилы уже взрослая девушка, которая получила степень доктора наук по химии и специализируется на нанотехнологиях. Работа девушки связана с косметикой и фармацевтикой.

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