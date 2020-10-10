В Сети назвали простой способ охладить горячий ноутбук
Люди нашли простой и элегантный способ охладить пылающий ноутбук. И справиться с этим помогут обычные монетки.
Как сообщает SoraNews24, многие люди знакомы с этим чувством, когда поставленный на колени компьютер внезапно решает, что он и не устройство для выполнения сложных операций, а обычный обогреватель.
Из-за воздействия высоких температур человеку сложно заниматься своей работой или отдыхать, поэтому применяются различные способы охладить ноутбук. Используются подставки, лёд и многое другое.
Но ещё пять лет назад было найдено более любопытное решение, в котором помогает знание теплопроводности. Пользователь Twitter под ником Akinori_suzuki предложил использовать для охлаждения компьютера медные монеты.
Фото: twitter.com/akinori_suzuki
Эта идея вновь стала актуальна пять лет спустя. Люди начали пробовать, и оказалось, что это работает.
Фото: twitter.com/youichi_itou
Некоторые пошли ещё дальше и вставили медные монеты прямо в системный блок компьютера.
Фото: twitter.com/k_nitadori
Ну, а кто-то изначально использовал медь для своего радиатора.
Фото: twitter.com/ATOKADOBE
В целом эксперимент завершился удачно почти для всех. Почти, потому что один из пользователей признался, что захлопнул крышку ноутбука, забыв убрать монеты, и сломал дисплей.
Ранее людей заинтересовала другая хитрость. Женщина назвала простой способ очистить серебряное изделие. Для этого понадобится всего пять минут – здесь подробнее.