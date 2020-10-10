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В Сети назвали простой способ охладить горячий ноутбук

10 октября 2020 11:37
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Люди нашли простой и элегантный способ охладить пылающий ноутбук. И справиться с этим помогут обычные монетки.

Как сообщает SoraNews24, многие люди знакомы с этим чувством, когда поставленный на колени компьютер внезапно решает, что он и не устройство для выполнения сложных операций, а обычный обогреватель.

Из-за воздействия высоких температур человеку сложно заниматься своей работой или отдыхать, поэтому применяются различные способы охладить ноутбук. Используются подставки, лёд и многое другое.

Но ещё пять лет назад было найдено более любопытное решение, в котором помогает знание теплопроводности. Пользователь Twitter под ником Akinori_suzuki предложил использовать для охлаждения компьютера медные монеты.

В Сети назвали простой способ охладить горячий ноутбук -1

Фото: twitter.com/akinori_suzuki 

Эта идея вновь стала актуальна пять лет спустя. Люди начали пробовать, и оказалось, что это работает.

В Сети назвали простой способ охладить горячий ноутбук -4

Фото: twitter.com/youichi_itou 

Некоторые пошли ещё дальше и вставили медные монеты прямо в системный блок компьютера.

В Сети назвали простой способ охладить горячий ноутбук -7

Фото: twitter.com/k_nitadori 

Ну, а кто-то изначально использовал медь для своего радиатора.

В Сети назвали простой способ охладить горячий ноутбук -10

Фото: twitter.com/ATOKADOBE 

В целом эксперимент завершился удачно почти для всех. Почти, потому что один из пользователей признался, что захлопнул крышку ноутбука, забыв убрать монеты, и сломал дисплей.

Ранее людей заинтересовала другая хитрость. Женщина назвала простой способ очистить серебряное изделие. Для этого понадобится всего пять минут – здесь подробнее.

# Полезные советы # калейдоскоп # Фотофакт

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