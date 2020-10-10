В Сети назвали простой способ охладить горячий ноутбук

Люди нашли простой и элегантный способ охладить пылающий ноутбук. И справиться с этим помогут обычные монетки.

Как сообщает SoraNews24, многие люди знакомы с этим чувством, когда поставленный на колени компьютер внезапно решает, что он и не устройство для выполнения сложных операций, а обычный обогреватель.

Из-за воздействия высоких температур человеку сложно заниматься своей работой или отдыхать, поэтому применяются различные способы охладить ноутбук. Используются подставки, лёд и многое другое.

Но ещё пять лет назад было найдено более любопытное решение, в котором помогает знание теплопроводности. Пользователь Twitter под ником Akinori_suzuki предложил использовать для охлаждения компьютера медные монеты.