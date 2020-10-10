Девушка подарила парню то, о чём он мечтал несколько лет. Мужчина не смог сдержать слёзы счастья

Девушка рассказала о том, как нашла самый лучший подарок для своего молодого человека. Ей потребовалось приложить немало усилий, но оно того стоило. На странице в TikTok девушка под ником Shelbyyanne поделилась трогательной историей. Ролик с её рассказом набрал почти два миллиона просмотров и сотни тысяч «лайков». Всё началось ещё в 2016 году. У парня Шелби был любимый автомобиль – Ford Truck 1979 года. Стэн два года занимался машиной, ремонтировал, красил, изменял какие-то малозаметные детали. Парень обожал свой Ford.

Фото: instagram.com/missshelbyyanne

Однако в 2016 году Стэн и Шелби решили перебраться на ферму. Там они живут и сейчас, у них всё замечательно, есть свой дом, лошади, куры, собаки. Радость молодого человека омрачала одна проблема – во время переезда из-за нечестного поступка «приятеля» Стэн был вынужден продать свою машину.

Фото: instagram.com/missshelbyyanne

Парень был мужественен, поэтому решил, что бросать всё из-за автомобиля будет неправильно. И следующие четыре года Стэн с грустью вспоминал о Ford, в который вложил так много сил. Шелби видела своего тоскующего парня и не могла этого выносить. Наконец, она решила во что бы то ни стало найти машину Стэна и выкупить её. Потратив некоторое время на поиски, Шелби нашла человека, у которого была та самая машина. Девушка объяснила мужчине ситуацию. Владелец Ford немного подумал и согласился продать автомобиль, раз уж он так дорог парню Шелби.

Фото: instagram.com/missshelbyyanne

Теперь оставалось совсем немного – устроить сюрприз. Девушка не стала ждать дня рождения или другого повода. Она просто попросила Стэна съездить с ней по делам. А пунктом назначения стало место, где стоял Ford. При виде любимой машины, мужчина не смог сдержать слёзы.

Фото: tiktok.com / shelbyyanne

«Итак, это случилось. Вы знаете, как я любил этот старенький Ford. Шелби сделала немыслимое и воссоединила нас после того, как продал его, чтобы переехать. Я плакал. Никто НИКОГДА не делал ничего подобного для меня. Теперь мне нужно на ней жениться», – написал Стэн на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/stachbozi