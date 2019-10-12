«Любовь обладает исцеляющей силой». Заворотнюк и Чернышёва поздравили с годовщиной венчания
Новости России. 12 октября 11 лет назад обвенчались Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв. На странице актрисы было опубликовано поздравление супругам.
«От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком», – говорится в публикации.
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
По словам авторов поздравления, они уверены, что пара сможет преодолеть все невзгоды, поскольку взаимные чувства Заворотнюк и Чернышёва служат подтверждением существования настоящей любви.
«Поэтому сегодня – за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса!», – добавили друзья и близкие супругов.
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
Пожелания сопровождаются счастливыми фотографиями того особенного дня.
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
Кстати, несколько месяцев назад Анастасия впервые показала свою младшую дочь.
Посмотреть фотографию можно здесь.