«Любовь обладает исцеляющей силой». Заворотнюк и Чернышёва поздравили с годовщиной венчания

Новости России. 12 октября 11 лет назад обвенчались Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв. На странице актрисы было опубликовано поздравление супругам.

«От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком», – говорится в публикации.