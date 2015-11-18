Певица Ева Польна: Люди находят созвучным к себе мои переживания! Это всегда остаётся искренним!

Незадолго до появления группы «Гости из будущего» вы были бэк-вокалисткой в рэп-коллективе «А-2»

Ева Полна, певица:

Вы знаете, я не могу сказать, что она как-то значительно оказала влияние на мое творчество музыкальное. Скорее всего - это то, что было после этого. Потому что приходя в коллектив, я просто приходила уже как танцор. Мы танцевали, ставили там танцы. И изначально была такая концепция. И так получилось, что нужно было спеть… «А вы можете спеть с девочками?» Оказалось, что можем, и еще как! А вот то, что было потом… Нет больше сил танцевать. Ну, по разным причинам. Я прошла жизненную школу, я сама этого хотела. Мне нужно было себя натренировать, понять, что я могу.

Насколько важно действительно найти себя как исполнителя, как композитора, как музыканта?

Ева Полна, певица:

Это, правда, очень важно. Я, правда, не знаю, как бы сложилась моя карьера музыкальная, вокальная, если бы я не была автором-исполнителем. Это была бы вечная проблема (очень важная, кстати) поиска репертуара. Потому что есть масса вокалистов. Очень неплохих. Очень-очень неплохих. Просто очень много талантливых людей. Но они оказываются не востребованными, потому что нечего петь. Ну вот он интересен внешне. И есть голос, харизма… Но очень важно понимать одну вещь: есть голос, а петь то нечего… У них нет тех, кто им напишет. Сами они не пишут. И всё! И этот талант получается не оправдан. Мне в этом плане повезло. И хочется пожелать, чтобы люди талантливые не боялись, пробовали себя как могут. Пусть это будет не очень удачно. Какая-то условность. Удачно-неудачно. Бывает так, что какая-то негативная песня, но она становится запросто единой, любимой.

Нужно не бояться, если есть, что сказать! Надо прям вот… брать ручку, бумагу, писать и делать песню.

Сольное исполнение - это апогей карьеры или просто может быть очередным этапом?

Ева Полна, певица:

У меня часто спрашивают: «А вот как это коллектив распался…», а для меня очень много чего изменилось.

Для меня наступило время, возможно, большего самовыражения. Я поняла, что я хочу всё: и остаться собой и совместить некоторые новые грани в себе.

О новых гранях. Расскажите, пожалуйста, чем отличается Ева от Жозефины?

Ева Полна, певица:

Жозефина - это дама, которая, в отличие от Евы и Евы Польны пишет хулиганские стихи. Я вообще с иронией к себе отношусь.

Мне очень импонируют люди с отличным чувством юмора. Потому что всегда ко всему нужно относиться с юмором.

Была бы Ева Польна такой переживающей, искренней и правдивой, если бы в жизни всё складывалось гладко.

Ева Полна, певица:

Ну, а у кого бывает гладко, скажите мне? У человека, который живет в современном мире, у него всегда есть повод, чтобы переживать. Тем более, когда у тебя есть семья, дети.